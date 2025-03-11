شاهد: رفع العلم السوري فوق مبنى محافظة السويداء بعد اتفاق بين الحكومة والوجهاء

أعيد رفع العلم السوري فوق مبنى محافظة السويداء التي تقطنها أغلبية درزية، اليوم الثلاثاء، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية ووجهاء المحافظة، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار إلى المدينة.

وجاء الاتفاق عقب لقاء جمع محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور وعددًا من وجهاء ونشطاء المحافظة مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، حيث تمت مناقشة القضايا الوطنية والمحلية، وأهمية ترسيخ العدالة والقانون في سوريا، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية.

السيد الرئيس #أحمد_الشرع يلتقي وفداً من محافظة السويداء التقى السيد الرئيس أحمد الشرع مؤخراً محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور وعدداً من نشطاء السويداء وأحرارها في قصر الشعب بدمشق. وذكرت محافظة السويداء في قناتها على تلغرام أن الحاضرين تبادلوا الحديث حول القضايا الوطنية… pic.twitter.com/jfU6mannHH — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 11, 2025

وذكرت محافظة السويداء، عبر قناتها على تليغرام، أن اللقاء شدد على أهمية المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد، وضرورة تحقيق التمثيل العادل لكل أطياف الشعب السوري، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها البلاد.

وبحسب الوكالة الرسمية، أكد اللقاء على أهمية هذه المرحلة التاريخية من عمر سوريا “التي يصبو خلالها السوريون الأحرار إلى وطن تسوده العدالة والقانون والتمثيل العادل لكل أطياف الشعب السوري، رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة والمخططات التي تحاك ضد وحدة سوريا أرضًا وشعبًا”.

وجاء ذلك بعد إعلان الرئاسة السورية مساء أمس الاثنين توقيع اتفاق يقضي باندماج “قوات سوريا الديمقراطية” ضمن مؤسسات الدولة، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.