بدء خروج السوريين المحتمين بقاعدة حميميم الجوية في اللاذقية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو صورًا أولية لبدء خروج عدد من السوريين الموجودين في قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية شمال غربي البلاد عقب طمأنة من إدارة الأمن العام بتأمين قراهم.

وكان الأهالي قد احتموا داخل القاعدة، خلال عمليات ملاحقة فلول النظام من قبل القوات السورية خلال الأيام الماضية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، مقاطع مصورة تُظهر دخول مدنيين وفلول من النظام مع عوائلهم لقاعدة حميميم، بعد التوترات الأمنية الأخيرة في منطقة الساحل.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) السبت الماضي، بوصول وفد من منطقة جبلة وإدارة الأمن العام إلى قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية، لطمأنة السوريين الموجودين فيها وإعادتهم إلى قراهم.

أحداث الساحل

والخميس، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة من فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية؛ مما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.

وأمس الاثنين، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني، الانتهاء من العملية العسكرية في اللاذقية وطرطوس.