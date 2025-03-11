غزة.. حماس تدين استخدام المساعدات كورقة “ابتزاز سياسي” وتطالب بفتح المعابر تجنبا للمجاعة

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من خطورة استمرار إغلاق معابر قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، مؤكدة أن هذا الإغلاق يشكل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويعرض أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع لخطر المجاعة.

وقالت الحركة في بيان عبر حسابها بمنصة تليغرام، اليوم الثلاثاء، إن هذا الإغلاق يُعتبر جريمة حرب وعقابًا جماعيًا ضد المدنيين الأبرياء، ويهدد حياتهم بسبب نقص الغذاء والدواء والوقود.

وأضافت حماس أن منع دخول المواد الإنسانية الأساسية أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، ونقص شديد في المستلزمات الطبية، مما فاقم الوضع الإنساني في القطاع.

كما أشارت إلى أن إغلاق المعابر يعطل جهود انتشال الجثامين وأعمال الترميم والإعمار، مما يزيد من معاناة السكان، وأكّدت إدانتها استخدام المساعدات كورقة “ابتزاز سياسي”.

وطالبت حماس الوسطاء الدوليين بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر فورًا لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن استمرار هذه السياسة يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وفي بيان منفصل، أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، على “بوادر مجاعة يعيشها أهالي قطاع غزة مع استمرار منع الاحتلال إدخال المواد الغذائية لليوم العاشر، إضافة لشح الغذاء أصلاً منذ بدء العدوان على القطاع”.

وقال “ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرارات القمة العربية الأخيرة بكسر الحصار عن قطاع غزة، ومنع الاحتلال من تجويع أهالي قطاع غزة”.

جهود مستمرة لمكافحة الاحتكار

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، استمرار جهود المديرية العامة للشرطة لمتابعة حالة الأسواق ومنع الاحتكار ورفع أسعار المواد الغذائية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه الجهود أسفرت عن الحد من الاستغلال من قبل بعض التجار في ضوء إغلاق الاحتلال للمعابر.

ودعت الوزارة المواطنين والتجار إلى الالتزام بالمسؤوليات الأخلاقية والوطنية في مواجهة سياسات الاحتلال، كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإعادة فتح المعابر وتزويد القطاع باحتياجاته الإنسانية، معتبرة أن استمرار إغلاق المعابر يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.