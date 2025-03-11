فون دير لاين: الإنفاق الدفاعي لروسيا يتجاوز إنفاق دول أوربا مجتمعة وبوتين عدو يجب ردعه (فيديو)

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنه حان الوقت لبناء الوحدة الدفاعية الأوربية من خلال القوة.

وقالت ديرلاين أمام جلسة للبرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بشأن مستقبل الدفاع في القارة “لدينا الموارد الاقتصادية والإرادة السياسية لردع أعدائنا، ويمكننا رصد نحو 800 مليار يورو ضمن خطة إعادة تسليح أوربا”.

وأضافت “المجلس الأوروبي وافق على توفير قروض بقيمة 150 مليار يورو لتعزيز صناعات أوربا الدفاعية؛ لأن نطاق التهديدات يتسع ويجب أن تعزز أوربا صناعاتها الدفاعية”.

وشددت على أن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تعزيز الدفاع الأوربي فورًا بسبب الوضع في أوكرانيا، وأن الإنفاق الدفاعي الروسي “يتجاوز حاليًا إنفاق دول أوربا مجتمعة”؛ حيث إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “جار عدو ولا يمكن الوثوق به وإنما يجب ردعه”.