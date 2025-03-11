قيادي في حماس: السلطة قتلت 20 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر (فيديو)

قال القيادي في حماس عبد الرحمن شديد إن الاحتلال يواصل انتهاكاته في كل عموم فلسطين، ويرتكب “أبشع أنواع التعذيب”، كما يواصل قطع الكهرباء عن غزة وإغلاق المعابر عنها لليوم العاشر على التوالي.

وسلط شديد الضوء، في كلمة مصورة اليوم الثلاثاء، على انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، كما انتقد دور السلطة الفلسطينية وتنسيقها مع الاحتلال.

وقال شديد إن السلطة قتلت 20 فلسطينيًّا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، موضحًا أنه “سلوك غير وطني”.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تنفيذ مخططاته في الضم والتهجير، بينما “تواصل أجهزة السلطة التنسيق الأمني”، وطالبها شديد بـ”التوقف الفوري” عن سياسات التنسيق الأمني وملاحقة المواطنين الفلسطينيين في الضفة.

وما يلي أبرز ما جاء في كلمة القيادي في حماس عبد الرحمن شديد: