قيادي في حماس: السلطة قتلت 20 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر (فيديو)
11/3/2025-|آخر تحديث: 11/3/202510:49 PM (توقيت مكة)
قال القيادي في حماس عبد الرحمن شديد إن الاحتلال يواصل انتهاكاته في كل عموم فلسطين، ويرتكب “أبشع أنواع التعذيب”، كما يواصل قطع الكهرباء عن غزة وإغلاق المعابر عنها لليوم العاشر على التوالي.
وسلط شديد الضوء، في كلمة مصورة اليوم الثلاثاء، على انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، كما انتقد دور السلطة الفلسطينية وتنسيقها مع الاحتلال.
وقال شديد إن السلطة قتلت 20 فلسطينيًّا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، موضحًا أنه “سلوك غير وطني”.
وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تنفيذ مخططاته في الضم والتهجير، بينما “تواصل أجهزة السلطة التنسيق الأمني”، وطالبها شديد بـ”التوقف الفوري” عن سياسات التنسيق الأمني وملاحقة المواطنين الفلسطينيين في الضفة.
وما يلي أبرز ما جاء في كلمة القيادي في حماس عبد الرحمن شديد:
- الاحتلال دمر عشرات المنازل والبنى التحتية وهجَّر نحو 20 ألف فلسطيني من المخيم.
- عدوان الاحتلال على جنين أسفر عن 30 شهيدًا واعتقال العشرات بينهم عدد من الأسرى المحررين.
- الاحتلال يمارس التدمير الوحشي في مخيمَي نور شمس وطولكرم وقتل 20 فلسطينيًّا.
- الاحتلال يصعّد هجماته في أنحاء الضفة خلال شهر رمضان ويواصل التغول الاستيطاني.
- الاحتلال نفذ 79 عملية هدم خلال شهر فبراير الماضي في الضفة.
- نتنياهو يحاول تنفيذ مخططاته في الضم والتهجير وأجهزة السلطة تواصل التنسيق الأمني.
- السلطة قتلت 20 مواطنًا فلسطينيًّا منذ 7 أكتوبر 2023 وسلوكها غير وطني.
- الاحتلال يغلق معابر غزة ويمنع المساعدات لليوم العاشر في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.
- مخططات الضم والتهجير تدل على حالة الفشل التي مُنيت بها حكومة الاحتلال.
- مخططات الاحتلال تستهدف أمن واستقرار دولنا وشعوبنا العربية ما يستدعي الوقوف بحزم ضدها.
- نجدد دعوتنا لمنظمة التعاون الإسلامي لحماية مقدساتنا في الضفة والقدس.
- نحذر الاحتلال من مخطط ما يسميه القدس الكبرى.
- استمرار إغلاق معابر غزة يمثل جريمة حرب ونطالب الوسطاء بممارسة الضغوط على نتنياهو للالتزام ببنود الاتفاق.
- بدأت اليوم جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار والحركة تتعامل بإيجابية ومسؤولية بشأنها.
- نأمل أن تسفر الجولة الحالية من المفاوضات عن تقدم ملموس نحو بدء المرحلة الثانية.
- الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية الدعم غير المحدود لحكومة الاحتلال.
- نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد للضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات.
- ندعو جماهير شعبنا والفصائل لتوحيد الكلمة ومواجهة مخططات الاحتلال صفًّا واحدًا.
- ندعو السلطة الفلسطينية للتوقف الفوري عن سياساتها في استمرار التنسيق الأمني وملاحقة المواطنين.
- ندعو إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والتصدي لمحاولات الاحتلال تدنيسه وفرض السيطرة عليه.
المصدر : الجزيرة مباشر