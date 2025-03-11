مظلوم عبدي: اتفاق دمج قواتنا في مؤسسات الدولة “فرصة حقيقية” لبناء سوريا جديدة

أكد مظلوم عبدي قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، أن القوات تعمل في هذه المرحلة الحساسة لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلّعات الشعب في العدالة والاستقرار.

وأضاف، عبر منصة إكس، أن اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، يمثّل “فرصة حقيقية” لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتعزز علاقات حسن الجوار.

وشدد عبدي على التزامه ببناء مستقبل يضمن حقوق جميع السوريين، ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة.

في هذه الفترة الحساسة، نعمل سوياً لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار. نحن ملتزمون ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة. نعتبر هذا الاتفاق فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار. pic.twitter.com/zUeUgnRzaC — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) March 10, 2025

اتفاق دمج المؤسسات

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت التوصل إلى اتفاق يهدف إلى دمج “قوات سوريا الديمقراطية” ضمن مؤسسات الدولة، مع تأكيد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.

ويتضمن الاتفاق وقفًا شاملًا لإطلاق النار في كل المناطق السورية، مع تأكيد أن المجتمع الكردي جزء أصيل من الدولة السورية، وأن حقوقه مكفولة في إطار المواطنة والدستور.

وأوضحت الرئاسة أن الاتفاق يشمل أيضًا دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في مناطق شمال شرق سوريا ضمن الهيكل الإداري للدولة السورية.