سياسة|سوريا

مظلوم عبدي: اتفاق دمج قواتنا في مؤسسات الدولة “فرصة حقيقية” لبناء سوريا جديدة

مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية،
مظلوم عبدي قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (رويترز)
11/3/2025-|آخر تحديث: 11/3/202512:30 PM (توقيت مكة)

أكد مظلوم عبدي قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، أن القوات تعمل في هذه المرحلة الحساسة لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلّعات الشعب في العدالة والاستقرار.

وأضاف، عبر منصة إكس، أن اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، يمثّل “فرصة حقيقية” لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتعزز علاقات حسن الجوار.

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وشدد عبدي على التزامه ببناء مستقبل يضمن حقوق جميع السوريين، ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة.

اتفاق دمج المؤسسات

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت التوصل إلى اتفاق يهدف إلى دمج “قوات سوريا الديمقراطية” ضمن مؤسسات الدولة، مع تأكيد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.

ويتضمن الاتفاق وقفًا شاملًا لإطلاق النار في كل المناطق السورية، مع تأكيد أن المجتمع الكردي جزء أصيل من الدولة السورية، وأن حقوقه مكفولة في إطار المواطنة والدستور.

وأوضحت الرئاسة أن الاتفاق يشمل أيضًا دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في مناطق شمال شرق سوريا ضمن الهيكل الإداري للدولة السورية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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