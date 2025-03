منظمة “بتسليم” الإسرائيلية تحذر من “غَزْوَنة” الضفة الغربية

حذّر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسليم)، الاثنين، من اتساع عمليات التطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال تقرير المنظمة الحقوقية الإسرائيلية، إنه بالنظر إلى العمليّات الميدانيّة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي وتصريحات أعضاء الحُكومة، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول التطهير العرقيّ في قطاع غزّة، فإن هناك مخاوف من استغلال تل أبيب حالة القتال التي تُنشئها لكي تفرض على الأرض وقائع نهائيّة غير قابلة للتغيير.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تطمح إلى تشكيل فضاء فلسطينيّ في الضفة الغربيّة المحتلة وفقا لرؤيتها، والدّفع نحو نزوح دائم للسكّان الفلسطينيّين، مع تعمد إساءة ظروف معيشة من يبقى منهم.

وأوضحت بتسليم، أن الاحتلال يعمل على تطبيق نموذج غزّة في الضفة الغربيّة، أو ما أصبح يُعرف بـ”غَزْوَنة” الضفة الغربيّة، ولا سيما في شمالها.

وقالت “مضت إسرائيل في تطبيق هذا النموذج في شمال الضفة الغربيّة، ومن المتوقّع وفقًا لتصريحات مسؤولين في الحُكومة، أن تتوسّع في تطبيقه على مناطق أخرى في الضفة”.

وأشار التقرير إلى أن الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال شهر مارس/آذار الجاري تؤكد تطبيق قوات الاحتلال لهذا النهج في الضفة الغربيّة، خاصّة في مخيّمات اللّاجئين في محافظات جنين وطولكرم وطوباس.

وعددت بتسليم، الاقتحامات العسكريّة التي نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، والتي بدأتها مع بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصعّدتها مع إطلاق الجيش الحملة العسكريّة “مخيّمات صيفية” في أغسطس/آب 2024، واستمرار التصعيد منذ 19 يناير/كانون الثاني 2025، حيث اجتاحت جحافل من القوّات العسكريّة والجرّافات عددًا من البلدات ومخيّمات اللّاجئين في الضفة.

When the ceasefire in Gaza came into effect, the Israeli government decided to add "offensive activity" in the West Bank to its official war objectives. In fact, this has been the reality since 7 October 2023. Israel is using airstrikes and forcible transfer against Palestinians… pic.twitter.com/nQ6dylzD5Z

— B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) March 10, 2025