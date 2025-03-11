10 شهداء خلال 24 ساعة جراء غارات الاحتلال في غزة (فيديو)

أفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 10 جراء القصف الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة.

ووثقت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة وصول 4 جثث للشهداء إلى المستشفى المعمداني، شمالي القطاع.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه استهدف فلسطينيين وسط القطاع، زاعمًا أنهم مسلحون كانوا يمارسون “نشاطًا مشبوهًا”. كما أعلن استهداف فلسطيني جنوب القطاع، زاعمًا أيضًا أنه كان يشكل تهديدًا للقوات الإسرائيلية.

وصباح اليوم، استشهد 5 فلسطينيين إثر استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين شرق حاجز نتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه.

وفي حادث آخر، استشهدت امرأة فلسطينية بنيران مسيَّرة إسرائيلية في بلدة الشوكة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأمس الاثنين، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قصفًا إسرائيليًّا أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، في استهداف مباشر لمخيم البريج.

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال 32 شهيدًا من بين الأنقاض في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.