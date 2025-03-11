5 شهداء استهدفهم الاحتلال قرب نتساريم ومسيّرة إسرائيلية تقتل امرأة في رفح (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر في غزة، باستشهاد 5 فلسطينيين إثر استهداف مجموعة من المواطنين شرق حاجز نتساريم في قطاع غزة، في تصعيد جديد من القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وقال الدفاع المدني، إن من بين الشهداء شقيقين بقصف على المنطقة الواقعة جنوبي مدينة غزة.

وفي حادث آخر، استشهدت امرأة فلسطينية بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة الشوكة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار الهجمات المستمرة على المدنيين في مختلف مناطق القطاع.

كما ذكر المراسل أن الآليات الإسرائيلية أطلقت النار على مناطق مفتوحة جنوب مدينة رفح، ما أسفر عن تدمير أجزاء من الأرض دون وقوع إصابات.

ويأتي هذا فيما تواصل التصعيد العسكري في المنطقة، حيث أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفتين على المنطقة الشرقية لبلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس، وأكد مراسل الجزيرة مباشر وقوع إصابات.

حصيلة العدوان

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 36 شخصًا، بينهم 32 جثة تم انتشالها و4 شهداء جدد، بالإضافة إلى 14 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أشارت الوزارة إلى أن هناك العديد من الضحايا تحت الأنقاض لا تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليهم. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي وفقًا للوزارة إلى 48503 شهداء و111927 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.