إصابة إسرائيلي بإطلاق نار في الضفة الغربية والاحتلال يطارد المنفذ (فيديو)

أصيب شاب إسرائيلي، مساء الأربعاء، في عملية إطلاق النار وقعت قرب مستوطنة أرئيل، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم”، إن جيش الاحتلال يجري عمليات تمشيط واسعة بمشاركة مروحية، كما أقام حواجز على الطرقات بحثا عن منفّذ إطلاق النار.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن قوات الأمن تطارد منفّذ عملية إطلاق النار قرب أرئيل، وتفرض حصارا على المنطقة.

وتلقت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بلاغا بوصول مصاب يبلغ من العمر 18 عامًا، مشيرة إلى أنه أصيب بجرح غائر في يده.

من جانبه، وصف رئيس مستوطنات شمال الضفة الغربية، الهجوم بالـ”خطير”، وقال إنه “يجب التعامل مع الضفة كجبهة تماما مثل غزة ولبنان”.

من جانبها، أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالعملية التي وصفتها بـ”البطولية”، مؤكدة أنها تأتي في سياق “الرد الطبيعي والمشروع على جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وخاصة العدوان المتصاعد على مدن الضفة واستمرار جرائم الاحتلال وحرب التجويع على قطاع غزة“.

وأضافت في بيان “أن هذه العملية الجريئة، التي نُفذت رغم الحصار المشدد على مدن الضفة تؤكد مجددًا أن الضفة عصية على الانكسار، وأن المقاومة الفلسطينية حاضرة وقادرة على توجيه الضربات للاحتلال ومستوطنيه في كل مكان”.