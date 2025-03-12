اقتحامات واعتقالات وتفجير منزل وتدمير البنية التحتية.. الاحتلال يواصل عدوانه على الضفة (فيديو)

واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة خاصة مدينة جنين ومخيمها الذي دخل يومه الـ51 على التوالي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بلدة عرابة جنوب جنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن أعدادا كبيرة من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، وانتشرت في أحيائها، مدعومة بفرق المشاة، وداهمت منازل المواطنين، وشنت حملة اعتقالات واسعة، كما فجر جنود الاحتلال بوابة ديوان العارضة، عقب تفتيشه.

وقُطعت الكهرباء عن عدة أحياء في البلدة جراء العدوان، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي بشكل عشوائي بين الحين والآخر في البلدة.

تفجير منزل

وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، منزلا في مدينة قلقيلية.

وأفاد شهود عيان لـ”وفا”، بأن قوات الاحتلال فجرت منزل عائلة الشهيد علي محمود خليل، الذي يتكون من طابقين، على مساحة ما لا يقل عن 150 مترا مربعا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة قلقيلية، من مدخلها الشرقي برفقة هندسة المتفجرات، وانتشرت في منطقة صوفين بشارع “22”، وحاصرت منطقة الكلية الإسلامية بالقرب من منزل عائلة الشهيد، وباشرت عمليات حفر بآليات ثقيلة بالقرب منه، ثم زرعت المتفجرات فيه وفجّرته.

وأجبر الاحتلال المواطنين على إخلاء منازلهم إلى حين الانتهاء من الحفريات والتفجير.

واستشهد علي خليل في شهر أغسطس/آب من العام الماضي بقصف من الاحتلال لمركبة على طريق زيتا -عتيل شمال طولكرم، أدى إلى اشتعال المركبة واستشهاده وكان برفقته الشهيد أبو هنية من قلقيلية.

وأظهر مقطع فيديو مشهدا مؤثرا لبكاء والد الشهيد علي خليل جراء تفجير الاحتلال منزله في مدينة قلقيلية.

تدمير البنية التحتية

وعلى الصعيد نفسه دمرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، البنية التحتية في بلدة قباطية جنوب جنين، وسط الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية.

ودمرت جرافات الاحتلال الشوارع في البلدة، حتى منطقة دوار القدس، وشارع المقاهي، وجرفت عددًا من بسطات المواطنين هناك، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، كما دمرت الجرافات العسكرية خط المياه الرئيس المغذي للبلدة. وتتواصل مداهمة منازل في البلدة وتفتيشها.

ويواصل الاحتلال الدفع بتعزيزاته العسكرية الى بلدة قباطية من حاجز دوتان العسكري، وسط اندلاع مواجهات.