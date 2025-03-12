الحوثيون يعلنون استئناف عملياتهم ضد السفن الإسرائيلية (فيديو)

أعلن الحوثيون في اليمن، مساء الثلاثاء، استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية البحرين الأحمر والعربي، بعد انتهاء المهلة التي حددتها الجماعة لإسرائيل حتى تفتح معابر غزة وتسمح بإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وقال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي، العميد يحيى سريع، إنه “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وبعد انتهاء المدة المحددة للمهلة التي أعطاها عبد الملك الحوثي للوسطاء للضغط على العدو الإسرائيلي لفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة”.

وأضاف “ونظرًا لعدم تمكُّن الوسطاء من تحقيق ذلك”، فإن الجماعة قررت “استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة، وهي البحران الأحمر والعربي وكذلك باب المندب وخليج عدن”.

وأكد سريع أن قرار الحظر يبدأ سريانه من وقت إعلان هذا البيان.

وتابع “أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر، سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلن عنها”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إعلان انتهاء المهلة التي منحها السيد القائد للوسطاء لدفع العدو الإسرائيلي والضغط عليه لإعادة فتح المعابر وإدخال الغذاء والدواء إلى غزة، وإعلان بدء استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية من منطقة العمليات المعلن عنها.

pic.twitter.com/kT43gRnobo — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 11, 2025

وشدَّد الناطق العسكري على أن هذا الحظر سيستمر حتى إعادة فتح معابر قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء.

واختتم سريع بيانه بتوجيه تحية للشعب الفلسطيني “الصامد” في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن اليمن “إلى جانب المقاومة الفلسطينية الباسلة”.

وقبل 4 أيام، أعطى زعيم جماعة الحوثي مهلة للاحتلال الإسرائيلي مدتها 4 أيام لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإن لم يحدث ذلك فإن جماعته ستستأنف هجماتها ضد المصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وجاءت تهديدات الحوثيين مع تعثُّر الاتفاق على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وإسرائيل، قبل أن تعلن الأخيرة منعها إدخال المساعدات إلى القطاع وإغلاق كل المعابر.