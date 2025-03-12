باكستان.. تحرير 190 رهينة من ركاب قطار بلوشستان

أكدت مصادر أمنية باكستانية، اليوم الأربعاء، أن الجيش نجح في تحرير 190 راكبا احتجزهم مسلحون انفصاليون منذ أمس الثلاثاء على متن قطار في جنوب غرب البلاد.

وكان أكثر من 450 راكبا على متن القطار عندما سيطرت جماعة انفصالية مسلحة عليه في منطقة حدودية نائية، ولم يُعرف بعدُ عدد الرهائن الذين ما زالوا محتجزين.

وقالت مصادر أمنية “تم حتى الآن إنقاذ 190 راكبا فيما قُتل 30 (إرهابيا) ويجري العمل بحذر شديد بسبب وجود نساء وأطفال مع انتحاريين على متن القطار، والعملية متواصلة للقضاء على باقي المسلحين”.

وازدادت في السنوات الأخيرة الهجمات التي تنفذها جماعات متمردة تتهم الباكستانيين المنحدرين من مناطق خارج الإقليم بنهب الموارد الطبيعية في إقليم بلوشستان المحاذي لأفغانستان وإيران.

وأعلن “جيش تحرير بلشوستان” مسؤوليته عن العملية ونشر تسجيلا مصورا لانفجار على السكة أعقبه تدفق عشرات المسلحين من المناطق الجبلية واقتحام العربات.

وأفاد مصدر أمني في المنطقة بأن “المعلومات تشير إلى أن بعض المسلحين هربوا واصطحبوا معهم عددا غير معروف من الرهائن إلى المرتفعات”.

وأكد المسؤول عن سكك الحديد في مدينة كويتا عاصمة الإقليم محمد كاشف أمس الثلاثاء أنه تم احتجاز أكثر من 450 راكبا.

الأمر مرعب

وروى بعض الركاب الذين ساروا ساعات في مناطق جبلية وعرة قبل أن يصلوا إلى بر الأمان تفاصيل إطلاق سراحهم من قبل المسلحين.

وقال أحد الناجين “ناشدتهم النساء وتركونا.. قالوا لنا أخرجوا ولا تنظروا إلى الخلف. ركضنا ورأيت الكثير من الأشخاص الآخرين يركضون إلى جانبنا”.

وفي محطة قطارات في كويتا، جلبت قوات مساندة للجيش نعوشا لإرسالها إلى موقع الحادثة.

وقال محمد بلال الذي كان برفقة والدته على متن القطار “تعجز الكلمات عن وصف كيف تمكّنا من النجاة. الأمر مرعب”.

ونفّذ “جيش تحرير بلوشستان” سلسلة هجمات مؤخرا استهدفت قوات الأمن وباكستانيين من أقاليم وولايات أخرى يتهمهم، إلى جانب المستثمرين الأجانب، بنهب المنطقة الغنية بالموارد وحرمان السكان المحليين من ثرواتها.

ويُعتبر إقليم بلوشستان غنيا بالهيدروكربونات والمعادن، إلا أن سكانه يشكون من التهميش والحرمان من الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية؛ مما جعله أفقر منطقة في باكستان.