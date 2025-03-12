جرافات الاحتلال تهدم المنازل في مخيم نور شمس بطولكرم (فيديو)
أظهرت صور للجزيرة مباشر عمليات هدم تقوم بها جرافات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم (نور شمس) بطولكرم، شمالي الضفة الغربية.
وتشن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية على مدينة طولكرم ومخيمها منذ 45 يوما، وعلى مخيم نور شمس منذ 32 يوما.
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وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على المدينة ومخيميها، كما تقوم بهدم المنازل والممتلكات وتجبر السكان على النزوح القسري من منازلهم.
وتسببت العمليات العسكرية التي يشنها الاحتلال في استشهاد 13 شخصا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات.
كما أجبرت العمليات أكثر من 9 آلاف شخص من مخيم نور شمس، و12 ألف شخص من مخيم طولكرم على النزوح القسري من منازلهم.
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وفي 3 أغسطس/آب 2024 أعلنت كتائب القـ ـسام استشهاد خليل إلى جانب ثلاثة من رفاقه إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال على مركبة كانوا يستقلونها بـ #طولكرم. pic.twitter.com/yzdubxMDA2
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 12, 2025