سوريا تعود إلى عضويتها الكاملة في “إيسيسكو”

أعلنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، اليوم الأربعاء، عن عودة سوريا إلى عضويتها الكاملة بعد سنوات من الانقطاع.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع افتراضي جمع المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا أنس حج زيدان، مع ممثلين عن الإيسيسكو، بينهم ويبير ندورو، مدير مركز التراث في العالم الإسلامي.

وأكد بلال الشابي -خبير البرامج في الإيسيسكو- أهمية عودة سوريا إلى المنظمة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المنظمة بدعم الدول الأعضاء في حماية تراثها الثقافي والعلمي.

ولفت الشابي إلى أن بعثة تقنية ستزور سوريا قريبًا للاطلاع على عدد من المواقع الأثرية والمتاحف السورية لوضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى دعم جهود الحفاظ على التراث الثقافي السوري، وتقييم الاحتياجات الفنية واللوجستية لمديرية الآثار والمتاحف، بهدف تعزيز قدراتها في مجالات الحفاظ على التراث وإدارة المتاحف.

يُذكر أن الإيسيسكو هي منظمة دولية تعمل تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة.