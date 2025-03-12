موجة تسريح موظفين أولى في “ناسا” شملت كبيرة علمائها

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أمس الثلاثاء، موجة تسريح أولى لموظفين بينهم كبيرة علمائها، في إطار تخفيضات حادة في نفقات الموازنة الاتحادية يريدها الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت ناطقة باسم ناسا أن دفعة المسرحين الأولى شملت 23 موظفا في الوكالة، مشيرة إلى دفعات مقبلة.

ومن بين مَن استغنت الوكالة عن خدماتهم في هذه المرحلة كبيرة علمائها وخبيرة المناخ الشهيرة كاثرين كالفن التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن عام 2022 وساهمت في عدد من تقارير الأمم المتحدة المهمة في شأن المناخ.

وتمكنت ناسا حتى الآن من تجنّب التخفيضات الحادة التي تشمل هيئات فدرالية أخرى بفضل تدخل في اللحظات الأخيرة من الملياردير الأمريكي جاريد أيزكمان الذي اختاره دونالد ترامب ليكون الرئيس التالي لوكالة الفضاء.

خفض الإنفاق الفدرالي

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، تعمل إدارة ترامب على خفض الإنفاق الفدرالي، وقد أعلنت سلسلة تدابير تستهدف الوسط العلمي، من بينها تخفيضات حادة في الموازنة، وتسريح مئات الموظفين من الوكالات الفدرالية المسؤولة عن المناخ والصحة، وانسحبت من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.

وتظاهر طلاب وعلماء وباحثون في مدن أمريكية عدة، يوم الجمعة الماضي، احتجاجا على اقتطاعات إدارة ترامب.

ولوكالة ناسا دور بالغ الأهمية في الأبحاث المتعلقة بالمناخ، إذ تدير أسطولا من الأقمار الاصطناعية المخصصة لمراقبة الأرض، وتجري دراسات جوية وبرية، وتوفر بيانات مفتوحة المصدر للباحثين والجمهور.