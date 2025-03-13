الشرع يلتقي وفدا من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

التقى الرئيس السوري، أحمد الشرع، الأربعاء، وفدًا من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة رئيس الاتحاد، الشيخ علي القره داغي، في العاصمة دمشق.

ونشرت رئاسة الجمهورية السورية على حسابها الرسمي في منصة “إكس” صورًا من اللقاء دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية تتعلق بمحتوى اللقاء.

وضم وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رئيس الاتحاد الدكتور علي القره داغي، والشيخ محمد الحسن الددو، والدكتور علي الصلابي، والشيخ محمد الصغير، والشيخ عصام البشير، وآخرين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة زيارات لوفود عربية وإقليمية ودولية إلى دمشق للاطلاع على رؤية الإدارة الجديدة.

زيارة وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لرئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في العاصمة دمشق#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/zDzDAW9P6x — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) March 12, 2025

رد حازم على محاولات “بث الفوضى”

وفي 7 مارس/آذار الجاري، وجّه الشيخ علي القره داغي رسالة إلى الشرع شدد فيها على ضرورة الرد الحازم على محاولات فلول النظام المخلوع “بث الفوضى” في البلاد.

جاءت الرسالة على خلفية هجمات شنّتها فلول نظام بشار الأسد على نقاط وحواجز ودوريات أمنية في محافظة اللاذقية (شمال غرب)، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن.