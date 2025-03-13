بوتين: ندعم مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا لكن هناك تساؤلات تحتاج إلى أجوبة (فيديو)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن دعم بلاده المقترح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكنه شدد على وجود قضايا تحتاج إلى بحثها.

وقال بوتين: “الفكرة في حد ذاتها صحيحة، ونحن بالتأكيد ندعمها، لكن هناك قضايا نحتاج إلى بحثها، وأعتقد أننا بحاجة إلى مناقشتها مع زملائنا وشركائنا الأمريكيين”.

وأضاف أن أوكرانيا قد تستخدم الوقف المؤقت لإطلاق النار في التعبئة والتزود بالأسلحة، مشيرا إلى ضرورة وضع آلية للسيطرة على الانتهاكات المحتملة للهدنة.

وقال بوتين “نتفق مع مقترحات وقف القتال لكننا سنعمل مع افتراض أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى سلام دائم وإزالة الأسباب الجذرية للأزمة”.

وأضاف: “إذا أوقفنا الأعمال العدائية لمدة 30 يوما، فماذا يعني ذلك؟ كيف سيتم تنظيم عملية المراقبة (لوقف إطلاق النار)؟ هذه كلها أسئلة جدية”.

وشكر بوتين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال إن هناك موضوعات بحاجة إلى الحديث مع الجانب الأمريكي بشأن التفاصيل والقضايا المتعلقة بمقترح الهدنة، مشيرا إلى احتمال مناقشتها خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس ترامب.

ووصل ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موسكو، في وقت سابق اليوم الخميس للقاء الرئيس بوتين.