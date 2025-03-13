سوريا.. الشرع يصدر قرارا بتشكيل مجلس الأمن القومي ويحدد أعضاءه

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا بتشكيل مجلس للأمن القومي بهدف “تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية”.

وقالت الرئاسة السورية في بيان، الأربعاء، إنه بناء على الصلاحيات الممنوحة للرئيس، تقرر تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسته.

ويتألف مجلس الأمن القومي من وزير الخارجية، وزير الدفاع، ومدير الاستخبارات العامة، ووزير الداخلية، بالإضافة لمقعدين استشاريين يتم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية، وفقًا للكفاءة والخبرة.

كما سيتم تعيين مقعد تقني، من قبل رئيس الجمهورية لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة لمحضر الجلسة.

ومن المقرر، وفقًا للبيان، أن تعقد اجتماعات مجلس الأمن القومي بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، على أن يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء.

وتحدد مهام مجلس الأمن القومي وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وفقًا لنص البيان.

وأشارت الرئاسة إلى أن القرار يأتي “انطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصًا على تعزيز الأمن القومي، بالإضافة للاستجابة إلى التحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة”.