سوريا.. العثور على جثث لأفراد من الأمن والشرطة في ريف طرطوس

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر أمني في محافظة طرطوس، يوم الأربعاء، أنه تم العثور على جثث عدد من أفراد الأمن العام والشرطة في ريف طرطوس، بعد “تصفيتهم ميدانيا”.

وقال المصدر لـ(سانا) إنه تم “العثور على جثامين 9 شهداء من قوات الأمن العام والشرطة قرب بلدة بارمايا بريف طرطوس، (غربي سوريا)، بعد أن غدرت بهم فلول النظام البائد وقاموا بتصفيتهم ميدانيًا”.

مصدر أمني بطرطوس لـ سانا: العثور على جثامين 9 شهداء من قوات الأمن العام والشرطة قرب بلدة بارمايا بريف طرطوس، بعد أن غدرت بهم فلول النظام البائد وقاموا بتصفيتهم ميدانياً.#سانا#سوريا pic.twitter.com/GjJZGswnx9 — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 12, 2025

وسبق أن أعلنت السلطات العثور على مقبرة جماعية تضم جثث أفراد قوات الأمن العام وعناصر الشرطة قرب مدينة القرداحة، في محافظة اللاذقية، بعد قتلهم من قبل عناصر تابعة لنظام بشار الأسد المخلوع.

وشهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس، على ساحل البحر المتوسط، اشتباكات بين القوات التابعة لوزارة الدفاع ولإدارة الأمن العام من جهة وبين مسلحين من ضباط وأتباع نظام بشار الأسد المخلوع، خلال الأسبوع الماضي.

واندلعت الاشتباكات بعد أن نصب ضباط وأتباع للنظام السابق كمائن عدة، وشنوا هجمات متزامنة ضد قوات الأمن، مما أسفر عن مقتل وجرح عدد من أفرادها.

وفي أول تصريحات له لوسيلة إعلام عالمية بعد أيام من اشتباكات في الساحل السوري، وجَّه الشرع أصابع الاتهام إلى جهات داخلية وخارجية وجماعات موالية للنظام السابق ومدعومة من أطراف خارجية بتأجيج الاضطرابات، كما أقر الشرع بأن بعض العمليات الانتقامية جرت في أعقاب تلك الأحداث.