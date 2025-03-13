سوريون يخرجون من قاعدة حميميم الروسية بعد تأمين قراهم من قبل قوات الأمن (فيديو)

وثقت مشاهد خاصة بالجزيرة مباشر، لحظة خروج عدد من الأهالي من قاعدة حميميم العسكرية الروسية غربي سوريا.

وقام أفراد من إدارة الأمن العام، اليوم الخميس، بتأمين خروج بعض الأهالي من القاعدة العسكرية الروسية.

ولجأ الأهالي للاحتماء داخل القاعدة خلال ملاحقة وزارة الدفاع السورية لفلول النظام المخلوع خلال الأيام الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن القاعدة الجوية الروسية في سوريا تؤوي نحو 9 آلاف سوري لجأوا إليها خلال أحداث العنف، موضحة أن معظمهم كانوا من النساء والأطفال.

وقاعدة حميميم هي إحدى قاعدتين عسكريتين روسيتين في سوريا تأمل موسكو في الاحتفاظ بهما رغم إسقاط حليفها بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول.

وشهد الساحل السوري، الذي يقع شمال غربي البلاد، على مدار الأيام القليلة الماضية، أعنف المواجهات منذ سقوط نظام بشار الأسد، إذ شنّ فلول النظام هجمات منسقة استهدفت دوريات أمنية وحواجز عسكرية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وكشف رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، أن إجمالي الضحايا بلغ 164 مدنيًا، بينهم 7 أطفال و13 امرأة وأفراد من الأمن العام ومدنيين، موضحًا أنهم استُهدفوا بطرائق تخرق القوانين الدولية، بما في ذلك تصفية أشخاص بعد نزع سلاحهم.

من جهته، قرر الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من 5 قضاة، ومحامٍ، وعميد أمن جنائي، وجميعهم خبراء في قضايا التوثيق والعدالة، وكلفهم بالتحقيق في الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين والممتلكات في الساحل السوري.