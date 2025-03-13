شاهد: آثار الدمار بعد انسحاب قوات الاحتلال من مناطق في القنيطرة جنوبي سوريا

رصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر، آثار الدمار التي خلّفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمناطق عدة في القنيطرة جنوب غربي سوريا.

وأظهرت المشاهد دمارًا واسعًا خلّفته دبابات الاحتلال، حيث دمرت قذائفها بعض المباني، كما جرفت آلياتها عددًا من الشوارع.

وتوغل جيش الاحتلال بشكل محدود في عدد من مناطق القنيطرة، أمس الأربعاء، ثم انسحب من هذه المناطق صباح اليوم الخميس.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى سكنيًا في مشروع “دمر” بدمشق.

وأدت الغارة إلى دمار مبنى سكني بشكل كامل وتضرر مبنيين مجاورين بشكل جزئي، واندلاع حريق في المكان، وإصابة 3 أشخاص، وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القصف استهدف “مركز قيادة” تابعًا لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

ضرب انفجار منطقة مشروع دمّر في مدينة #دمشق اليوم الخميس 13 آذار، وعلى الفور توجهت فرقنا حسب المشاهدة العينية والبلاغات التي تلقتها إلى مكان الانفجار ليتبين أنه ناجم عن قصف صاروخي استهدف أبنية سكنية في حي التراسات في منطقة مشروع دمّر، وفور وصول فرقنا أسعفت 3 مصابين فقط وجدتهم في… pic.twitter.com/lFWOrfe6Ju — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) March 13, 2025

وجاء هذا الاستهداف في ظل تصاعد التوترات على الحدود السورية الإسرائيلية، حيث تواصل القوات الإسرائيلية توسيع نطاق توغلها في محافظة القنيطرة.

ومنذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في سوريا، حيث احتلت المنطقة العازلة وأكملت السيطرة على قمة جبل الشيخ، إضافة إلى توسيع نطاق عملياتها العسكرية في القنيطرة وريف دمشق.

ودعت الحكومة السورية، من إسرائيل، مرارا وقف اعتداءاتها وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي السورية.