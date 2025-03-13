صحة غزة تطلق نداء استغاثة وتكشف عن احتياجات عاجلة لمحطات أكسجين

كشفت وزارة الصحة في غزة عن حجم احتياجات كبير لمحطات توليد الأكسجين والكهرباء بعد قطع الاحتلال آخر خط إمداد كهرباء إلى القطاع، قبل أيام.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد بسام الجمادين، إن الاحتلال دمر 10 محطات توليد أكسجين بالكامل كانت تزود الأقسام الحيوية في المستشفيات، متهمًا الاحتلال بتعمد تدمير الأنظمة الكهروميكانيكية في القطاع.

وأوضح الجمادين، في بيان نشرته الوزارة اليوم الخميس، أن مستشفيات قطاع غزة بحاجة عاجلة إلى 10 محطات أكسجين لتمكين استمرار تقديم الرعاية الصحية في مختلف الأقسام.

كما أوضح أن المرافق الصحية بحاجة عاجلة إلى 30 مولدًا بأحجام مختلفة، مشيرًا إلى أن المولدات التي تعمل حاليا تحتاج إلى صيانة وتوفر قطع الخيار نظرًا لساعات التشغيل المتواصلة.

وأكد المسؤول بوزارة الصحة، أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي تشكل عائقًا كبيرًا أمام إعادة تشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الأولى، وهو ما يضاعف معاناة المرضى والجرحى.

وتغلق إسرائيل، منذ أكثر من 10 أيام، معابر قطاع غزة، للضغط على المقاومة الفلسطينية في المفاوضات المتعلقة باتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية كافة.