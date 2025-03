كندا تخفف العقوبات المفروضة على سوريا وتعيّن سفيرة غير مقيمة في دمشق

أعلنت كندا، مساء الأربعاء، عزمها تخفيف عقوباتها المالية على سوريا خلال الفترة الانتقالية، وتعيين سفيرتها في بيروت سفيرة غير مقيمة في دمشق.

وقال المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، إنّه “يمكن لكندا أن تؤدّي دورا فاعلا في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم جميع مواطنيها”.

وأضاف “يمكننا أيضا المساعدة في منع سوريا من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار”.

وأصدرت وزارة الخارجية الكندية بيانا أعلنت فيه خطوات قالت إنها تعكس “التزام أوتاوا بتقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للشعب السوري ودعم الانتقال إلى مستقبل شامل وسلمي”.

وأعلنت الحكومة الكندية أنها ستقدم 84 مليون دولار كندي تمويلًا جديدًا للمساعدات الإنسانية لسوريا.

وأضافت الحكومة الكندية في بيانها “تتخذ كندا أيضا خطوات لتخفيف العقوبات الحالية مدة 6 أشهر، لدعم التحول الديمقراطي والاستقرار وإيصال المساعدات إلى سوريا وداخلها خلال هذه الفترة الانتقالية”.

Canada stands with the Syrian people and supports their aspiration for an inclusive and peaceful Syrian-led political transition.

— Mélanie Joly (@melaniejoly) March 13, 2025