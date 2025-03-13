نتنياهو: هاجمنا دمشق ولن نتنازل عن السيطرة على 5 مواقع في لبنان (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستبادر بالهجوم على من يفكر في مهاجمتها.

وأضاف نتنياهو، في بيان مصور، أن إسرائيل هاجمت، صباح اليوم الخميس، مقرا لحركة الجهاد الإسلامي في العاصمة السورية دمشق.

وتابع أن سياسة إسرائيل هي مهاجمة من يهاجمها أو يفكر في مهاجمتها، مضيفا أن الأمر لا ينطبق على سوريا فقط، بل مع كل الدول بما فيها لبنان.

وقال نتنياهو إن الجيش قتل 5 مقاتلين من (حزب الله) اللبناني، الأسبوع الماضي، بزعم خرقهم اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أنه لن يتنازل عن السيطرة على 5 مواقع داخل الأراضي اللبنانية.

وأعرب نتنياهو عن اندهاشه من انتقادات زعيم المعارضة يائير لابيد بشأن سياسة حكومته في لبنان، قائلا إن لابيد استسلم أمام (حزب الله) بعد أن شاهد مسيّرة تحلق فوق منصة لإنتاج الغاز الطبيعي من البحر.

وأضاف أنه خلافا للابيد، قام بتنفيذ عملية أجهزة الاستدعاء “البيجر”، واغتيال غالبية قيادات (حزب الله).

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى سكنيًّا في مشروع “دمر” بدمشق.

وقال الدفاع المدني السوري في بيان إن الفرق التابعة له أسعفت 3 مصابين فقط وجدتهم في المكان، هم امرأة إصابتها خطرة في الرأس، ورجلان إصابتهما طفيفة.

وأضاف أن القصف أدى لدمار مبنى سكني بشكل كامل وتضرر مبنيين مجاورين بشكل جزئي، واندلاع حريق في المكان.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القصف استهدف “مركز قيادة” تابعًا لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.