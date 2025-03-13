3 إصابات جراء قصف إسرائيلي لمبنى في دمشق (فيديو)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ بناء على معلومات مخابراتية ضربة لـ”مركز قيادة” تابع لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق.

وقال الجيش في بيان “نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة استخبارية على مركز قيادة إرهابي تابع لمنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الإرهابية في دمشق. استُخدم مركز القيادة للتخطيط وتوجيه الأنشطة الإرهابية للجهاد الإسلامي الفلسطيني ضد دولة إسرائيل”.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي “لن يسمح للمنظمات الإرهابية بالتمركز في الأراضي السورية والعمل ضد دولة إسرائيل، وسيردُّ بقوة على أيِّ تمركزٍ من هذا القبيل”.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى سكنيًّا في مشروع دمر بدمشق.

وأظهرت لقطات مصورة اشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان من المبنى المستهدف.

ضرب انفجار منطقة مشروع دمّر في مدينة #دمشق اليوم الخميس 13 آذار، وعلى الفور توجهت فرقنا حسب المشاهدة العينية والبلاغات التي تلقتها إلى مكان الانفجار ليتبين أنه ناجم عن قصف صاروخي استهدف أبنية سكنية في حي التراسات في منطقة مشروع دمّر، وفور وصول فرقنا أسعفت 3 مصابين فقط وجدتهم في… pic.twitter.com/lFWOrfe6Ju — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) March 13, 2025

إصابات

وقال الدفاع المدني السوري في بيان عبر منصة إكس “ضرب انفجار منطقة مشروع دمّر في مدينة دمشق اليوم الخميس ناجم عن قصف صاروخي استهدف أبنية سكنية في حي التراسات في منطقة مشروع دمّر”.

وأضاف البيان “وفور وصول فرقنا أسعفت 3 مصابين فقط وجدتهم في المكان (امرأة إصابتها خطرة في الرأس، ورجلين إصابتهما طفيفة) وأدى القصف لدمار مبنى سكني بشكل كامل وتضرر مبنيين مجاورين بشكل جزئي واندلاع حريق في المكان”.

وضاحية الشام الجديدة التي تعرف باسم مشروع دُمَّر هي منطقة سكنية حديثة البناء نسبيًّا في منطقة دُمَّر، بمحافظة دمشق.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل تصاعد التوترات على الحدود السورية الإسرائيلية، حيث تواصل القوات الإسرائيلية توسيع نطاق توغلها في محافظة القنيطرة.

ومنذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في سوريا، حيث احتلت المنطقة العازلة وأكملت السيطرة على قمة جبل الشيخ، إضافة إلى توسيع نطاق عملياتها العسكرية في القنيطرة وريف دمشق.