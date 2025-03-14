“أصبح روتينا”.. منظمة إسرائيلية توثق تعمد الاحتلال قتل 4 أطفال في الضفة خلال شهر (شاهد)

وثّق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، قتل القوات الإسرائيلية 4 أطفال فلسطينيين في الضفة الغربية بالرصاص الحي خلال أقل من شهر.

وبعنوان “تحت ستار الحرب: قتل الأولاد أصبح روتينًا في الضفة الغربية”، نشرت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية تفاصيل استشهاد الأطفال الأربعة برصاص جيش الاحتلال، وسطلت الضوء على سياسة إطلاق النار التي ينتهجها.

قتل 4 أطفال عمدا

وقال تقرير المنظمة الحقوقية الإسرائيلية، إنه في يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي داهم جنود وعناصر من حرس الحدود مخيّم قلنديا للّاجئين وحاصروه من الجهات جميعها، وأطلقت النيران عمدًا وقتلت الطفل حاتم غيث (12 عامًا).

وأضاف التقرير أنه بعد ذلك بأسبوع، داهمت قوات من الجيش وحرس الحدود مخيّم جنين للّاجئين وقتلت محمود الرب (23 عامًا)، كما أطلق أحد الجنود من داخل سيارته النار على مجموعة طلاب في الإعدادية وكان من بين هؤلاء الطلّاب ريان السيّد (14 عامًا)، الذي قتل في الحال.

ووثق التقرير بعد ذلك بنحو أسبوع، أطلاق الجنود النار وقتل الطفل عبد الله هوّاش (11 عامًا)، الذي ألقى بمفرده بعض الحجارة على قافلة من سيارات الجيب المُحصنة التي كانت تسير في الشارع المحاذي لمنزله، وهي في طريقها للخروج من نابلس.

وفي يوم الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني اقترب ناجي زماعرة (14 عامًا)، من سكان مدينة حلحول، وصديقه من تلّة تقع شمال شرق حلحول وتطل على شارع 60 حيث كان الجنود الإسرائيليون قد نصبوا كمينًا هناك، وأطلقوا النار عليهما فقتل ناجي، بينما أصيب صديقه بجروح طفيفة وتمكن من الفرار.

تعليمات إطلاق النار

وبحسب (بتسيلم)، تسمح التعليمات بإطلاق النيران القاتلة فقط في حالات الخطر “الحقيقي والفوري” على الحياة، لكنها تترك القرار بشأن ما ينطبق عليه هذا التعريف لاعتبارات الجنود في الميدان.

وهكذا، يستطيع الجنود، في معظم الحالات، تبرير إطلاق النار بأثر رجعي مُعتمدين على “الشعور بالخطر” الشخصي الذي شعروا به افتراضًا، بغض النظر عمّا إذا كان هناك خطر حقيقي على حياتهم أو على حياة أشخاص آخرين.

وفي كثير من الحالات، بما في ذلك في حالتي قتل حاتم غيث وريان السيّد، يطلق أفراد القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيّين ويردونهم قتلى، بمَن في ذلك الأطفال، دون أن يكونوا مُعرَّضين لخطر حقيقي، فالحجارة وحتى العبوات الناسفة المرتجلة، لا تلحق ضررًا حقيقيًا بالمركبات المحصنة التي تتحرك بها القوات، بحسب التقرير.

وقالت (بتسيلم) إنه من المهم التأكيد أن هذه الحالات ليست معدودة ومحدودة، وإن إسرائيل أطلقت العنان لقواتها في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، وهي تطبّق فيها سياسة إطلاق النيران القاتلة، فمنذ 7 أكتوبر 2023 حتى 28 فبراير/شباط 2025 قتلت القوات الإسرائيلية 183 قاصرًا فلسطينيًا في الضفة الغربية، كما قُتل 4 قاصرين آخرين بأيدي جهة إسرائيلية غير معروفة.

وتبيّن تجارب الماضي أنه في الغالبية العظمى من الحالات لن تجري محاسبة أي شخص من المتورطين على أفعاله، ويتضح من الرصد الذي أجرته منظمة “يش دين”، حول فتْح تحقيقات جنائية ضد جنود إسرائيليّين لقتلهم فلسطينيّين، إلى أن الجيش فتح تحقيقًا جنائيًا في الحادثة في أقل من 50% من حوادث القتل، وأن احتمال محاكمة جندي إسرائيلي في أعقاب قتل فلسطينيّين في الضفة الغربية هو 0.4% فقط.

ووفق (بتسيلم)، يدل هذا المعطى على اللامبالاة المطلقة التي يتعامل بها الجيش الإسرائيلي مع قتل الفلسطينيّين، ومن بينهم القاصرون، وعلى عدم فعالية جهاز القضاء العسكري والمدني في إسرائيل في منع مقتلهم ومعاقبة المسؤولين عن ذلك، والحالة هذه، لا شك أن دماء الفلسطينيّين، صغارًا وكبارًا، ستبقى مستباحة، وسيستمر القتل، لا بل سيزداد.