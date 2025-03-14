استشهاد 4 أطفال في غزة جراء قصف إسرائيلي (فيديو)

استشهد 4 أطفال في قطاع غزة، اليوم الجمعة، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستهداف الاحتلال محيط مدرسة صبحة الحرازين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين.

وأظهرت مشاهد حصلت عليها كاميرا الجزيرة مباشر لحظة وصول الشهداء الأربعة إلى المستشفى المعمداني وتكفينهم قبل دفنهم.

وفي حادثة منفصلة، قالت مصادر للجزيرة مباشر إن “طائرة كواد كابتر إسرائيلية أطلقت القنابل على محيط مدرسة الشقيري بمنطقة أبراج الندى والعودة بشمال قطاع غزة”.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى إصابة فلسطينيَّين اثنين في قصف لدبابات الاحتلال وسط رفح، وأصيبت مواطنة ثالثة جراء سقوط قذائف مدفعية في شارع عائد البشيتي بحي الجنينة شرق رفح.

يأتي ذلك ضمن سلسلة خروق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تنصلت إسرائيل منه برفضها الانتقال إلى مرحلته الثانية، كما هو متفق عليه، بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/آذار الجاري.

في المقابل، تؤكد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مرارا التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، وتطالب بإلزام إسرائيل به، وتدعو الوسطاء إلى البدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية.