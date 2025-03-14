إعلام إسرائيلي: مقتل اثنين برصاص الجيش واعتقال 6 أثناء محاولة تسلل من الأردن

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 8 أشخاص حاولوا التسلل من منطقة غور الأردن وأطلق الجيش عليهم النار، مما أدى إلى مقتل اثنين منهم واعتقال باقي المجموعة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم رصد مجموعة تسللت عبر الحدود مع الأردن في منطقة الوديان، وأضاف أنه عند تحديد الهوية، قام الجيش بإطلاق النار واعتقالهم.

وادعى جيش الاحتلال أن “المشتبه بهم اقتربوا من القوات بطريقة تشكّل تهديدًا لهم، وردّت القوات بإطلاق النار على المشتبه بهم”، وقال إنه تم التعرف إلى الإصابات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إنه تم إحباط عملية تسلل من الأردن إلى إسرائيل، مشيرة إلى “اشتباه بتسلل ثمانية أشخاص من الأردن وصلوا إلى منطقة بيسان، قُتل 2 منهم برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، بينما تم اعتقال الستة الآخرين”، مردفة “على الأرجح، يتعلق الأمر بعمال مهاجرين”، بحسب ما ذكرت.

مقتل متسللين من الأردن بإطلاق النار في منطقة بيت شان وتم استدعاء قوات جيش الدفاع إلى الحدود بعد رصد ثمانية مشتبه بهم أثناء عبورهم للحدود. وأحد الجنود قال: "فجأة قفزوا علينا من بين الشجيرات".https://t.co/5zji7ibR9n pic.twitter.com/sOLdYLaLmG — مكان الأخبار (@News_Makan) March 14, 2025

ونقلت الهيئة عن أحد الجنود زعمه “أثناء عمليات التمشيط، فجأة قفز علينا مشتبهان من بين الشجيرات، لذلك أطلقنا النار، كانت ثوانٍ تطلّبت اتخاذ قرار سريع. عند الشعور بالخطر، نفتح النار وفقًا للتعليمات”، بحسب ما ادعى.

كما نقلت عن بيان للجيش “رصدت مراقبات جيش الدفاع قبل وقت قصير عددًا من المشتبه بهم داخل الأراضي الإسرائيلية بعدما عبروا الحدود مع الأردن في منطقة الأغوار”.

وأضاف البيان “عند رصدهم، هرعت قوات الجيش إلى الموقع وألقت القبض على المشتبه بهم، قبل الاعتقال. اقترب المشتبه بهم من القوات بطريقة شكلت تهديدًا، فردّت القوات بإطلاق النار عليهم، وتمت إصابات مؤكدة، لم تقع إصابات في صفوف قواتنا”، على حد قوله.

هجوم على نقطة مراقبة إسرائيلية

وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل رقيب أول احتياط وجندي وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم اثنان في حالة خطرة، جراء هجوم وقع على موقع عسكري قرب حاجز “تياسير” في غور الأردن.

وأثار الهجوم تساؤلات حول كيفية تمكّن المهاجم من التسلّل إلى الموقع في ساعات الفجر، دون أن يتم رصده.