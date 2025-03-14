حماس تتسلم مقترحا من الوسطاء وتوافق على إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، موافقتها على مقترح من الوسطاء لاستئناف المفاوضات يتضمن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر و4 جثامين لمزدوجي الجنسية.

وقالت حماس في بيان “تؤكد الحركة جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة”.

وذكر بيان الحركة أن وفد قيادة حماس، تسلّم يوم أمس “مقترحًا من الإخوة الوسطاء لاستئناف المفاوضات”، وأضاف أن الحركة تعاملت معه بمسؤولية وإيجابية.

وقالت حماس إنها سلمت ردّها عليه فجر اليوم، متضمنًا موافقتها على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية.

وأكدت حماس جاهزيتها التامة “لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل بشأن قضايا المرحلة الثانية، وندعو الوسطاء إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة”.

“نتائج المفاوضات”

وفي وقت سابق أكد عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حماس، أن الحركة تعاملت بمرونة مع جهود الوسطاء ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال إنهم ينتظرون نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتلال بالاتفاق والذهاب إلى المرحلة الثانية.

وقال إن المفاوضات التي جرت مع الوسطاء المصريين والقطريين ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتكزت على إنهاء الحرب على غزة، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وعملية إعادة الإعمار.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ويتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يومًا، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الجارية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.