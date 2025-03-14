السوداني يعلن مقتل أحد “أخطر الإرهابيين” بالعراق والعالم.. إليك التفاصيل

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن قتلت من سمّاه “أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم”، وذلك عبر عملية مشتركة وبإسناد من قوات التحالف الدولي.

وفي منشور له عبر حسابه على منصة إكس، قال السوداني إن “جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي (المكنى أبو خديجة)”.

وأوضح أن الرفيعي كان “يشغل منصب ما يُسمى نائب الخليفة، وهو الذي يشغل منصب ما يُسمى والي العراق وسوريا، ومسؤول اللجنة المفوَّضة، ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية”.

ونهاية 2017، أعلنت بغداد الانتصار على تنظيم الدولة باستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق.

لكن التنظيم لا يزال ينشط في محافظات الأنبار (غرب) وصلاح الدين (وسط) وكركوك (شمال) وديالى (شرق)، بينما تشن الحكومة عمليات أمنية وعسكرية للقضاء عليه في مواجهة هجمات يشنها من حين إلى آخر.

يواصل العراقيون انتصاراتهم المبهرة على قوى الظلام والإرهاب، حيث تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي، بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى (أبو خديجة) الذي يشغل منصب ما يسمّى (نائب الخليفة وهو الذي… — محمد شياع السوداني (@mohamedshia) March 14, 2025

وفي يوليو/تموز الماضي، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن التنظيم يحاول “إعادة تشكيل نفسه بعد سنوات من تراجع قدراته”.

واستندت القيادة في تقييمها إلى إعلان “تنظيم الدولة” تنفيذ 153 هجوما في العراق وسوريا في النصف الأول من عام 2024، وهو معدل يضع التنظيم “على الطريق إلى أكثر من مثلَي عدد الهجمات” التي أعلن المسؤولية عنها العام السابق.

وكان زعيم تنظيم الدولة الإسلامية السابق أبو بكر البغدادي قد أعلن قيام دولة خلافة على ربع مساحة العراق وسوريا في عام 2014 قبل مقتله في مداهمة لقوات خاصة أمريكية في شمال غرب سوريا عام 2019.