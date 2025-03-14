شاهد: الشرع يستقبل وفدا تركيا برئاسة هاكان فيدان

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، وفدًا تركيًا رفيع المستوى في القصر الجمهوري بالعاصمة دمشق.

ووصل إلى سوريا من تركيا، كل من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، لإجراء مباحثات رسمية.

ومثّل سوريا في اللقاء، بجانب الشرع، وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، إن الوفد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الراهنة في المنطقة، مشيرة إلى أن اللقاء استمر لنحو 3 ساعات.

وتأتي زيارة الوفد التركي إلى سوريا، بعد أيام من توقيع اتفاق بين الرئيس السوري، ومظلوم عبدي قائد ما تسمى بـ”قوات سوريا الديمقراطية”، وهو ما أشاد به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يعتبر أن هذه القوات تشكل مصدر قلق لأنقرة.

ونص الاتفاق على “وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، ودمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”.

وتعد هذه الزيارة الثاني التي يقوم بها هاكان فيدان إلى سوريا، بعد زيارة أولى كانت الأولى من نوعها لمسؤول أجنبي يزور دمشق بعد الإطاحة ببشار الأسد.