تصريحات جديدة لترامب بشأن كندا وغرينلاند.. ماذا قال؟ (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يمكن لكندا أن تحتفظ بنشيدها الوطني إذا أصبحت ولاية أمريكية، كما أعرب عن اعتقاده بأن ضم جزيرة غرينلاند سوف يحدث.

وذكر ترامب خلال استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته في البيت الأبيض، أن كندا هي من تحتاج إلى الولايات المتحدة وليس العكس.

وأضاف أنه لا يمكن أن تدعم الولايات المتحدة كندا بـ200 مليار دولار سنويا، قائلا: “بإمكان كندا أن تصبح ولاية أمريكية رائعة وأن تحتفظ بنشيدها الوطني”.

وفيما يتعلق بجزيرة غرينلاند، التابعة للدنمارك التي تتمتع بحكم ذاتي، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن ضمّ بلاده لغرينلاند “سيحدث”، مؤكدا ضرورة ذلك من أجل تعزيز “الأمن الدولي”.

وقال ترامب إن سكان غرينلاند هم أصحاب كلمة الفصل فيما يتعلق بانضمام الجزيرة إلى بلاده.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في أعقاب انتخابات تشريعية جرت في غرينلاند وصوّتت فيها غالبية سكان الجزيرة، 57 ألف نسمة، لصالح أحزاب مؤيدة لاستقلال الجزيرة.

وقال ترامب إن “الدنمارك بعيدة للغاية” عن غريلاند، وتساءل عن أحقية البلاد في السيطرة على الجزيرة.

وأضاف: “رسا قارب هناك قبل 200 عام أو نحو ذلك. ويقولون إنهم لهم الأحقية فيها. لا أعلم ما إذا كان هذا صحيحا. لا أعتقد هذا في الواقع”.

وأشار ترامب رغم ذلك إلى أن لدى الولايات المتحدة وجود عسكري كبير في غرينلاند بالفعل، وأضاف “ربما سترون المزيد والمزيد من الجنود يذهبون إلى هناك. لا أعلم”.

وتقع الجزيرة على طرق جوية وبحرية استراتيجية في منطقة شمال الأطلسي، وتضم قاعدة “بيتوفيك سبيس” الجوية الأمريكية التي تدعم عمليات التحذير من الصواريخ والمراقبة الفضائية، كما تضم الجزيرة احتياطيات كبيرة من المعادن النادرة اللازم لصنع كل شيء من الهواتف المحمولة إلى تكنولوجيا الطاقة المتجددة.