“جمهورية ما بعد نظام الأسد”.. كيف تفاعل السوريون مع إقرار الإعلان الدستوري؟ (شاهد)

ضجّت منصات التواصل الاجتماعي بتفاعلات رصدها برنامج (هشتاج) على شاشة الجزيرة مباشر، وذلك مع الليلة الأولى لـ”سوريا الجديدة” عقب توقيع الرئيس أحمد الشرع وثيقة الإعلان الدستوري، واعتبرها بادرة خير.

وكان الرئيس الشرع قد وقّع، أمس الخميس، وثيقة الإعلان الدستوري الجديد، وقال “نستبدل فيه الظلم بالعدل والعذاب بالرحمة والهدم بالبناء والجهل بالعلم، ونسأل الله أن يكون فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور”.

“جمهورية ما بعد نظام الأسد”

بداية كتب الصحفي سمير العركي تعليقًا على توقيع هذه الوثيقة قائلًا “بتوقيع الرئيس السوري أحمد الشرع على مسودة الإعلان الدستوري يبدأ عهد مأسسة الثورة وتدشين جمهورية ما بعد نظام الأسد”.

في حين كتب الإعلامي ياسر الأطرش “السوريون لن يسمحوا لأحد أن يخطف منهم حلم تأسيس سوريا الجديدة.. فالنقاش والخلاف في مرحلة التأسيس ضروري وصحي وصولًا إلى الشكل الأكثر مثالية ضمن الممكن”.

في حين علّق عمر مدنية قائلًا “الرئيس السوري يقول اليوم: بدلنا الظلم بالعدل، ولكن فلول الأسد في الإعلام لا يريدون أن يحدث ذلك للشعب السوري”.

بينما كتب خالد حسين معلقًا “نحن اليوم بكل أطياف الشعب السوري نسير بخطوات متسارعة ومتزنة نحو الأمام لبناء دولة سوريا الجديدة، نحن نرفض النظر للوراء فكيف نعود إليه؟!”.

وعلّق أحمد أبو زيد قائلًا “الرئيس سيُعين ثلث مجلس الشعب ولكن الباقي منتخب، هذا تطور إيجابي عن تفويض التعيين الكامل للمجلس سابقًا، ولكن تقييد الانتخاب بما يتناسب مع طبيعة المرحلة ترك طبيعته ونطاقه مبهما وغير محدد”.