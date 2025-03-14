رئيس بلدية رفح للجزيرة مباشر: مقبلون على كارثة إنسانية إن لم تفتح المعابر فورا (فيديو)

أكد رئيس بلدية رفح الدكتور أحمد الصوفي، إن المدينة مقبلة على كارثة إنسانية كبيرة إن لم تُفتح المعابر وتدخل مواد الإغاثة العاجلة.

وقال للجزيرة مباشر “إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يسيطر على أكثر من 60% من مدينة رفح ويتوغل من آن لآخر في الاحياء الجنوبية مما يعطل وصولنا لهذه الأماكن وهو ما يهدد بكارثة بيئية في المدينة”.

وضع إنساني كارثي

وواصل “جنوب محافظة رفح يعاني بسبب وجود الاحتلال ومحطات الضخ الفرعية والمركزية بحاجة إلى الوقود لتواصل عملها، وما زال أكثر من 200 ألف من أهالي مدينة رفح نازحون في مواصي خان يونس وغيرها ولا يستطيعون العودة” .

وأضاف الصوفي أن رفح في وضع إنساني كارثي صعب جدًا ويحرم أبناء رفح من العودة لمنازلهم في الجنوب مثل باقي سكان القطاع، كما تعجز البلدية عن انتشال جثامين الشهداء بالمناطق الجنوبية الغربية والشرقية حيث تحتاج الى آليات ضخمة وفقا للبرتكول الإنساني الذي لم يلتزم به الاحتلال، كما ينقصهم مولدات لتشغيل الآبار لتوفير مياه الشرب.

وحذر من خطورة هذه الكارثة الإنسانية على الفئات الهشة في رفح مثل الجرحى والمصابين وكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة الذين ينتظرون فتح المعابر لتلقي العلاج اللازم.

وقال رئيس بلدية رفح “يجب على الأمة الإسلامية والأمة العربية ومؤسساتهم المتمثلة في الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي عليهم جميعًا أن يتحركوا لتمكين شعبنا من حقوقه المنصوص عليها في كل الوثائق والقوانين الدولية وأن يقدّموا الإغاثة للشعب الفلسطيني”.

ولفت إلى خطورة مخطّط الاحتلال الذي يتعمّد قتل الفلسطينيين بالبطيء من خلال حرب التجويع والإهمال الطبي وحرمانهم من العلاج وغيرها من أساليب الحرب الظالمة.

وأعلنت بلدية رفح، أمس الخميس، عن التوقف التام لخدمات فتح الشوارع وترحيل الركام، فيما أصبحت مولدات آبار المياه مهددة بالتوقف التام بسبب نفاد الوقود واستمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر، مما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة السكان.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويجري خلال الأولى تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية، والتفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.