سوريا.. محافظ اللاذقية يقدم العزاء لأم فقدت 3 من أبنائها (صور)

زار محافظ اللاذقية محمد عثمان، المواطنة السورية “أم أيمن ريحان”، التي فقدت 3 من أبنائها في الاشتباكات الأخيرة بالساحل السوري بين قوات الأمن السورية وفلول النظام السابق.

وقدّم محافظ اللاذقية، رفقة عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان، ومدير المكتب السياسي بالمحافظة إياد الهزاع، العزاء للأم المكلومة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء “عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤلمة في المستقبل”، كما أكد التزام الحكومة بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي وقعت خلال اشتباكات الساحل السوري.

من جانبه، شدد صوفان على الجهود المستمرة الرامية لتعزيز السلم الأهلي في المنطقة، مؤكدًا أن هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجميع للعمل من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة.

وانتشر “فيديو” للأم أمام جثامين أبنائها بريف اللاذقية، بينما كان يصورها أحد المقاتلين وهو يشمت في مقتل أولادها، فيما كانت جثامينهم ملقاة بجانبها.

"الله لا يسامح اللي كان السبب"..

تداول واسع لفيديو يظهر إهانة أم سورية فقدت 3 من أبنائها في أحداث الساحل الأخيرة، وسط مطالبات بملاحقة الجناة ومحاسبتهم. pic.twitter.com/qgX3FtEoFr — AJ+ عربي (@ajplusarabi) March 13, 2025

وشهد الساحل السوري، الذي يقع شمال غربي البلاد، على مدار الأيام القليلة الماضية، أعنف المواجهات منذ سقوط نظام بشار الأسد، إذ شنّ فلول النظام هجمات منسقة استهدفت دوريات أمنية وحواجز عسكرية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وكشف رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، أن إجمالي الضحايا بلغ 164 مدنيًا، بينهم 7 أطفال و13 امرأة وأفراد من الأمن العام ومدنيين، موضحًا أنهم استُهدفوا بطرائق تخرق القوانين الدولية، بما في ذلك تصفية أشخاص بعد نزع سلاحهم.

من جهته، قرر الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من 5 قضاة، ومحامٍ، وعميد أمن جنائي، وجميعهم خبراء في قضايا التوثيق والعدالة، وكلفهم بالتحقيق في الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين والممتلكات في الساحل السوري.