فلسطينيون يقيمون إفطارهم على أنقاض مسجد في بيت لاهيا (شاهد)

تناول فلسطينيون من بيت لاهيا شمالي غزة، إفطار شهر رمضان من على أنقاض مسجد دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها المستمر على القطاع المحاصَر.

وبيّن مقطع “الفيديو” مجموعة من الفلسطينيين وهم يتناولون الطعام قرب مسجد مهدم بالكامل، فيما أخذوا يتناوبون بينهم تناول أطباق من التمر والطعام في مسجد في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

فلسطينيون يقيمون إفطارهم على أنقاض مسجد في بيت لاهيا شمال قطاع غزة pic.twitter.com/ynmViWoYtd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 14, 2025

وفي وقت سابق اشتكى سكان من شمالي القطاع عبر الجزيرة مباشر من عدم وجود مساجد صالحة لإقامة الشعائر، بعد أن استهدف جيش الاحتلال المساجد هناك جميعها خلال الحرب.

وقال مؤذن بأحد مساجد المنطقة، للجزيرة مباشر “في بيت لاهيا 44 مسجدا، هُدم أكثر من 37 منها كليا والباقي جزئيا”، وأضاف “حتى اللحظة من عام ونص، لم يُرفع الأذان على قبب ومآذن المساجد بسبب استهداف الاحتلال للمساجد”.

“المسجد كان بيتنا الثاني”

وقال المؤذن إن “المسجد كان بيتنا الثاني”، وأضاف أنهم كانوا يشعرون بالفرح عند ذهابهم إلى المسجد للترويح عن أنفسهم وحفظ القرآن الكريم والصلاة.

وحسب وزارة الأوقاف الفلسطينية، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي 815 مسجدا في قطاع غزة كليا و151 مسجدا جزئيا، خلال حربه على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.