استشهاد صحفية متأثرة بجروحها في غزة

أعلن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، الجمعة، استشهاد الصحفية آلاء أسعد هاشم متأثرة بإصابتها في قصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال على القطاع.

وباستشهاد آلاء، يرتفع إلى 206 عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونعى المنتدى (غير حكومي) في بيان الصحفية آلاء هاشم، وأدان “الصمت الدولي والعجز عن حماية الصحفيين الفلسطينيين”.

وطالب بتمكين الصحفيين من أداء واجبهم المهني وفقًا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

في السياق، أدان المكتب الإعلامي الحكومي “بأشد العبارات” استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، معتبرًا ذلك “جريمة ممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة”.

وفي بيان له، حمَّل المكتب “الاحتلال الإسرائيلي وكل من يسانده ويدعمه المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تُرتكب بحق الصحفيين الفلسطينيين”.

وطالب البيان “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بالعمل الصحفي والإعلامي بإدانة هذه الجرائم، والعمل على ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية لمحاسبته على انتهاكاته المستمرة”.

ودعا البيان إلى “ممارسة ضغوط جدية وفاعلة لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون، وكذلك لوقف عمليات قتل واغتيال الصحفيين التي تستهدف إسكات صوت الحقيقة”.

‎وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.