انفجار مقاتلة صينية بعد سقوطها وهذا ما حدث لقائدها (فيديو)

انفجرت مقاتلة تابعة للبحرية الصينية، اليوم السبت، بعد سقوطها واصطدامها بالأرض في إقليم هاينان جنوبي البلاد.

وقالت البحرية الصينية إن المقاتلة كانت تشارك في تدريب عندما وقع الحادث، مضيفة أن قائدها تمكن من القفز بالمظلة قبل تحطمها.

وذكرت البحرية الصينية في بيان أن المقاتلة تابعة لقيادة المنطقة الجنوبية للجيش الصيني.

وأظهر مقطع مصور متداول المقاتلة وهي تهوي إلى الأرض، قبل أن تنفجر محدثة كرة كبيرة من النيران.

وبعدها يظهر شخص مرتديا زي طيار، ويقوم شخص يرتدي زيا عسكريا بمساعدته على المشي.

وذكرت البحرية الصينية أنه لم تقع خسائر نتيجة للحادث، مؤكدة فتح تحقيق في سببه.