ترامب دعاه لتفادي “مذبحة مروعة”.. بوتين يشترط استسلام القوات الأوكرانية في كورسك وإلقاء سلاحها (فيديو)

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، القوات الأوكرانية التي تقاتل في منطقة كورسك إلى الاستسلام، وذلك بعد أن دعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى “الحفاظ” على حياة الجنود الأوكرانيين.

ووفق ترامب وبوتين، يحاصر الجيش الروسي قوات أوكرانية في المنطقة، لكن كييف تنفي ذلك، على الرغم من أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أقر بأن قواته ترزح تحت وطأة ضغوط متزايدة.

وتشن روسيا هجومًا مضادًّا منذ الأسبوع الماضي، واستعادت من أوكرانيا السيطرة على مساحات في الغرب الروسي.

بوتين يشترط استسلام الجنود الأوكرانيين

وقال بوتين في تصريحات متلفزة “نحن متعاطفون مع دعوة الرئيس ترامب” مضيفًا “إذا ألقوا أسلحتهم واستسلموا فسيضمن لهم ذلك الحياة والمعاملة الكريمة”، داعيًا قادة أوكرانيا إلى إصدار أمر لقواتهم بالاستسلام كأسرى حرب، لتنفيذ دعوة الرئيس الأمريكي بشكل فعّال.

وأكد بوتين أن الجنود الاوكرانيين “ارتكبوا جرائم كثيرة بحق السكان المدنيين” في منطقة كورسك، و”في الوقت نفسه نبدي تجاوبًا مع نداء الرئيس ترامب حيال هؤلاء الجنود لاعتبارات إنسانية”.

وفي وقت سابق، قال ترامب “حاليًّا، آلاف الجنود الأوكرانيين مطوقون بالكامل من جانب الجيش الروسي. إنهم في وضع هش وبالغ السوء. طلبت من فلاديمير بوتين بإلحاح الحفاظ على حياتهم”.

وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال “طلبت من بوتين إنقاذ حياتهم وإلا فستكون هناك مذبحة مروعة على مستوى لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية”.

واستعادت موسكو الغالبية العظمى من أراض سيطرت عليها كييف في هجوم شنته عبر الحدود على كورسك في أغسطس/أب الماضي، بما في ذلك خلال هجومها المضاد المباغت في الأسبوع الماضي.

والأربعاء، زار بوتين بزي عسكري أحد مراكز القيادة في كورسك، وتلقى إحاطة عن الوضع من رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وخلال الزيارة أكد بوتين أن “الوحدات العسكرية الأوكرانية في منطقة كورسك يجب أن تُهزم في أقرب وقت، ويجب تحرير منطقة كورسك كلها، وإعادة حدود الدولة إلى سابق عهدها”.

وتنفي أوكرانيا صحة ما يقوله ترامب وبوتين، وتقول إنها تحتفظ بالسيطرة على أراض هناك. وجاء في بيان لهيئة الأركان العامة “حاليًّا، لا تهديد بمحاصرة وحداتنا في منطقة كورسك”.

والجمعة، أكد زيلينسكي في تصريح لصحفيين أن وضع جنوده في كورسك “بالغ الصعوبة”، لكنه لفت إلى أن الهجوم الأوكراني هناك أجبر روسيا على سحب قواتها من مناطق أخرى على الجبهة، ما خفف الضغط عن القوات الأوكرانية التي تقاتل للاحتفاظ بالسيطرة على مدينة بوكروفسك التي تُعَد مركزًا لوجستيًّا.

وقال زيلينسكي “أعتقد أن الوضع في قطاع بوكروفسك مستقر الآن، وسيكون من الصعب جدًّا إيجاد فرصة لاحتلال بوكروفسك مرة أخرى”.

وفي سياق العلاقات الروسية الأمريكية، أشار بوتين إلى أن إدارة ترامب تبذل جهودًا مكثفة لاستعادة ولو جزء من العلاقات الثنائية التي قال إنها تضررت بشدة في عهد الإدارة السابقة (إدارة جو بايدن)، لكنه شدد على أن عملية استئناف العلاقات بين موسكو وواشنطن ليست بالأمر السهل وتتطلب الكثير من العمل.

روبيو يكرر دعوته روسيا وأوكرانيا الى تقديم “تنازلات”

بدوره، كرر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعوته روسيا وأوكرانيا إلى تقديم “تنازلات”، بعد بيان ختامي لمجموعة السبع أكد دعمه وحدة أراضي أوكرانيا.

وأعرب عن “تفاؤل حذر” بشأن التوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بعدما التقى مبعوث أمريكي الرئيس بوتين.

وأمس الخميس، اجتمع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع بوتين، الذي أعرب عن دعمه العام لمقترح أمريكي مدعوم من أوكرانيا لهدنة، ولكن مع بعض التحفظات.

وأشار روبيو الى أن ويتكوف سيُطلع إدارة الرئيس دونالد ترامب نهاية هذا الأسبوع على نتائج محادثاته.