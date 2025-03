ترامب يتوعد بـ”الجحيم” بعد غارات أمريكية على صنعاء.. والحوثيون: على الباغي تدور الدوائر (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء السبت، أن غارات أمريكية استهدفت العاصمة صنعاء، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 9 بجروح، حسب ما أفاد متحدث باسم وزارة الصحة التي تديرها الجماعة في اليمن.

ونقل موقع 26 سبتمبر، الناطق باسم وزارة دفاع الجماعة، عن مصادر محلية -لم يسمّها- قولها إن “طيران العدو الأمريكي الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية على العاصمة صنعاء”.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين في خبر عاجل مقتضب أن “العدوان الأمريكي البريطاني شن غارات على حي سكني بمديرية شعوب شمالي العاصمة صنعاء”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفاد شهود عيان بأن الغارات استهدفت حي الجراف شمالي العاصمة صنعاء، وأدَّت إلى انفجارات عنيفة، ولم تُعرف على الفور النتائج الكاملة لهذه الغارات.

وهذه أول غارات أمريكية بريطانية على اليمن منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بغزة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وعلّق نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين نصر الدين عامر على قصف صنعاء، قائلا “ستبقى صنعاء درع غزة وسندها، ولن تتركها مهما كانت التحديات، وعلى الباغي تدور الدوائر، والعاقبة للمتقين”.

بدوره، قال عضو المجلس السياسي للحوثيين محمد البخيتي “الكيان الصهيوني لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، لذلك فإن عملياتنا البحرية تستهدفه دون غيره بهدف رفع الحصار عن غزة”.

وأضاف في منشور على منصة إكس “هذا موقف أخلاقي وإنساني، وتورُّط أمريكا في العدوان على اليمن غير مبرَّر، وسيترتب عليه رد، وسنقابل التصعيد بالتصعيد، والبادئ أظلم”.

في السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت “عملا عسكريا حاسما وقويا” ضد من سمّاهم “المتمردين الحوثيين”، كاشفا أن القوات الأمريكية تنفذ حاليا ضربات جوية تستهدف قواعدهم وقادتهم ومنظوماتهم الدفاعية الصاروخية.

وفي منشور على منصة تروث سوشيال، قال ترامب إنه أمر الجيش بـ”شن ضربات على جماعة الحوثي ردا على هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر”، وحذرها من “مغبة عدم توقف هجماتها”.

ووجَّه ترامب تحذيرا شديد اللهجة للحوثيين، قائلا “انتهى وقتكم، ويجب أن تتوقف هجماتكم فورا. إن لم تفعلوا فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل”.

كما حذر ترامب إيران من استمرار دعمها للحوثيين، قائلا “يجب أن يتوقف دعم الإرهابيين الحوثيين فورا! لا تهددوا الشعب الأمريكي ولا رئيسه، ولا ممرات الشحن العالمية. إن فعلتم فاحذروا، لأن أمريكا ستحاسبكم بالكامل، ولن نكون لطفاء في هذا الشأن”.

وتابع “سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا”، متهما الحوثيين بتهديد حركة الشحن في البحر الأحمر.

وأوضح ترامب أن الحوثيين “شنوا حملة متواصلة من القرصنة والعنف والإرهاب ضد السفن والطائرات والمسيَّرات الأمريكية وغيرها”.

وانتقد الرئيس الأمريكي “ضعف رد إدارة الرئيس السابق جو بايدن على هجمات الحوثيين”، مشيرا إلى أن ذلك سمح لهم بمواصلة عملياتهم دون رادع.

بدورها، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إنها شنت سلسلة عمليات شملت ضربات دقيقة ضد أهداف للحوثيين في اليمن.

وذكرت في بيان على منصة تلغرام: في 15 مارس/ آذار، بدأت القيادة المركزية الأمريكية سلسلة من العمليات التي شملت ضربات دقيقة ضد أهداف الحوثيين المدعومين من إيران في مختلف أنحاء اليمن.

وأرجعت (سنتكوم) الضربات إلى ما اعتبرته الدفاع عن المصالح الأمريكية، وردع الأعداء، واستعادة حرية الملاحة البحرية.

