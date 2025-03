جنوب إفريقيا تعلق على طرد سفيرها في الولايات المتحدة إبراهيم رسول

اعتبرت جنوب إفريقيا أن طرد الولايات المتحدة سفيرها في واشنطن إجراء “مؤسف”، وذلك بعدما اتهمه وزير الخارجية ماركو روبيو بأنه يكره الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب.

وأكدت الرئاسة في بريتوريا في بيان، اليوم السبت، أنها “أخذت علما بالطرد المؤسف لسفير جنوب إفريقيا إلى الولايات المتحدة السيد إبراهيم رسول”.

ودعت الرئاسة “كل الأطراف المعنيين والمتأثرين إلى الحفاظ على اللياقة الدبلوماسية الراسخة في تعاملهم مع المسألة”، مؤكدة أن “جنوب إفريقيا تبقى ملتزمة ببناء علاقة مع الولايات المتحدة تعود بالفائدة المشتركة”.

PRESIDENCY NOTES RASOOL EXPULSION

The Presidency has noted the regrettable expulsion of South Africa’s Ambassador to the United States of America, Mr. Ebrahim Rasool.

The Presidency urges all relevant and impacted stakeholders to maintain the established diplomatic decorum in…

— The Presidency 🇿🇦 (@PresidencyZA) March 15, 2025