حكومة غزة: استشهاد 150 فلسطينيا بنيران الاحتلال منذ وقف إطلاق النار بالقطاع (فيديو)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 150 فلسطينيا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بينهم 40 خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال المكتب في بيان “لاحظنا تعمُّد الاحتلال تصعيد جرائمه الميدانية بحق المواطنين في الفترة الأخيرة، حيث استهدف مدنيين كانوا يجمعون الحطب أو يتفقدون منازلهم، ما أدى إلى استشهادهم بنيران جيش الاحتلال”.

ويأتي البيان عقب مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال، في وقت سابق اليوم، حيث قصف جوّا بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين، بينهم مصورون وعاملون في المجال الإنساني والإغاثي.

وكان جيش الاحتلال قد زعم في بيان “رصد مسلحَين اثنين قاما بتشغيل مسيَّرة في بيت لاهيا شمال غزة”، مدعيا أن ذلك “شكَّل تهديدا على قوات الجيش فقامت القوات باستهدافهما”.

وأدان المكتب الإعلامي “هذه المجزرة البشعة”، وقال إنها “استمرار لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتصعيد جديد للعدوان، خاصة أنها تزامنت مع الحديث عن أوامر من المستوى السياسي الإسرائيلي بتصعيد عسكري”.

وشدَّد البيان على أن “التصعيد يعكس نية الاحتلال المسبقة لارتكاب الجرائم، واستهتاره بالقوانين والمواثيق الدولية”.

وأشار إلى أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، لم يكتف بفرض الحصار على غزة ومنع أسباب الحياة، بل صعَّد عمليات القتل والاستهداف المباشر للمدنيين”.

ورفض المكتب الإعلامي الحكومي كل الادعاءات التي روجها الاحتلال، نافيا مزاعمه لتبرير جريمته.

وأكد البيان أن “الطاقم المستهدَف بالقصف مدني بالكامل، وكان يعمل في منطقة يوجد بها مركز إيواء، ويقوم بمهمة توثيق إعلامي لأعمال جمعية خيرية، ولم يكن في منطقة ممنوعة أو تشكل خطرا من أي نوع على جيش الاحتلال”.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي “الوسطاء والمجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف العدوان المستمر ضد الشعب الفلسطيني”.

كما طالب “محكمتَي العدل والجنائية الدوليتين باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه الجرائم المدان بها الاحتلال وقادته، بمن فيهم رئيس حكومته المطلوب للعدالة على خلفية جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني”.