سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار مبنى بحي الرمل الجنوبي باللاذقية (فيديو)

قُتل 5 أشخاص بينهم امرأة وطفلة وأصيب 14 بجروح، اليوم السبت، جراء انفجار في مبنى بمدينة اللاذقية شمال غربي سوريا.

وكانت مصادر الجزيرة مباشر قد أفادت بأن فرق البحث والإنقاذ والإسعاف نقلت 4 قتلى و9 جرحى إلى المستشفيات.

ثم أفاد الدفاع المدني السوري بـ”ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مخلفات الحرب في مبنى بحي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية إلى 5 قتلى بينهم امرأة وطفلة و3 ضحايا مجهولي الهوية، وإصابة 14 مدنيا بينهم 4 أطفال بجروح بعضها بليغة”.

ولفت الدفاع المدني إلى أن “هذه الحصيلة غير نهائية مع استمرار الفرق في عمليات البحث والإنقاذ وإخراج العالقين تحت أنقاض الأبنية السكنية المدمرة”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن “انفجارا عنيفا هز حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية، ولا تزال الأسباب مجهولة حتى الآن”، مشيرة إلى أنه وقع في مبنى من 4 طوابق.

ثم أوردت الوكالة نقلا عن محافظة اللاذقية أن فرق البحث والإنقاذ والإسعاف في الدفاع المدني السوري تباشر العمل في موقع الانفجار، وأنها تبحث مع الأهالي عن مصابين ومفقودين.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “سحابة من الدخان الأبيض مرتفعة من المكان”.

كما أظهرت مقاطع أخرى فرق الإنقاذ والدفاع المدني وهي تحاول إخراج الضحايا من تحت الأنقاض.

وقال الدفاع المدني السوري في بيان “جرحى مدنيون وعالقون تحت الأنقاض في حصيلة أولية لانفجار في مبنى بحي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية”، مؤكدا أن الجهود متواصلة منذ أكثر من ساعتين لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض بعد انفجار مجهول بمركز خردوات.

وأفادت شاهدة عيان من سكان الحي بسماعها صوت “انفجار مُدو”، وأضافت “توجهنا إلى المكان فشاهدنا مبنى مدمرا بالكامل وحوله عدد من رجال الدفاع المدني وسيارات الإسعاف وعدد كبير من الأشخاص الذين تجمعوا لتفقُّد العالقين تحت الأنقاض”.

وقُتل وأصيب 188 طفلا في سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، جراء انفجار ألغام ومخلفات حرب، تزامنا مع عودة أكثر من مليون شخص إلى مناطقهم، وفق ما أعلنت منظمة “سايف ذي تشيلدرن” (أنقذوا الأطفال) في مارس/آذار الجاري.

وقال مدير المنظمة في سوريا، بويار هوخا، إن “أجزاء كبيرة من سوريا مليئة بالألغام ومخلفات الحرب المتفجرة بعد 13 عاما من الصراع”.

كما حذر تقرير لمنظمة “الإنسانية والإدماج” غير الحكومية الشهر الماضي من الأخطار التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة المتبقية من النزاع الذي اندلع عام 2011.

وخلال الشهر الماضي، قُتل 8 مدنيين بينهم 3 أطفال عندما اشتعلت ذخائر غير منفجرة في منزل في شمال غرب سوريا، وفق الدفاع المدني السوري.