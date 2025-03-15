منع مسلمين في الهند من أداء صلاة الجمعة بسبب مهرجان هندوسي

طلب مسؤولون في ولاية أوتار براديش، أكبر ولاية في الهند من حيث عدد السكان، من أفراد الأقلية المسلمة عدم الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة بسبب الاحتفال بمهرجان هندوسي.

وقال يوغي أديتياناث رئيس وزراء الولاية “تُقام الصلاة كل يوم جمعة، لكن مهرجان هولي يأتي مرة واحدة فقط في السنة. يمكن تأجيل الصلاة، وإذا كان أي شخص يرغب في أداء صلاة الجمعة فيمكنه القيام بذلك في المنزل، الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة ليس إلزاميًا”.

ويمثل أديتياناث حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي المتطرف وهو معروف بسياساته وتصريحاته المعادية للمسلمين.

بدوره طالب أنوج تشودري، وهو مسؤول كبير في شرطة أوتار براديش، من المسلمين أيضا البقاء في منازلهم إذا لم يرغبوا في المشاركة في احتفالات هولي.

وقال تشودري في تجمع لما يعرف بلجنة السلام قبل أسبوع: “مهرجان الألوان يأتي مرة واحدة فقط في السنة، بينما يوم الجمعة (لأداء الصلاة) يأتي 52 مرة في السنة. أنصح إخواني المسلمين الذين يعتقدون أن تعرضهم للألوان أثناء ذهابهم لصلاة الجمعة سيكون عملًا غير ديني بأن يبقوا في منازلهم حتى تهدأ احتفالات هولي في الشوارع”.

“غير عادل”

وعبرت قيادات إسلامية في الهند عن مخاوفها من استهداف المجتمع المسلم، وقال قاسم رسول إلياس، القيادي البارز في مجلس القانون الشخصي الإسلامي لعموم الهند، في تصريحات للجزيرة مباشر: “المشكلة الأساسية هي أن مهرجان هولي ليس جديدًا، ولا تُقام صلاة الجمعة لأول مرة. لقد جرى الاحتفال بمهرجان هولي في يوم الجمعة عدة مرات من قبل. وانتهت احتفالات المهرجان وصلاة الجمعة بسلام. هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة والإدارة مواقف ضد صلاة الجمعة”.

ووصف إلياس الموقف الذي اتخذته حكومة أوتار براديش بأنه “غير عادل للغاية” مشيرًا إلى أن دور الشرطة يقتصر على الحفاظ على الأمن والنظام.

وأضاف: “في يوم الجمعة، يجب على الشرطة اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومنع المخربين الذين يسعون إلى مضايقة المصلين من دخول المناطق الإسلامية، بدلًا من مطالبة المسلمين بأداء صلاة الجمعة في المنزل، فهذا ليس ممكنًا، لأن صلاة الجمعة يجب أن تُؤدى في المسجد فقط. ولا يُسمح بأدائها في المنزل”.

الهند.. حشود هندوسية تهاجم مسجد راجابور أثناء صلاة التراويح خلال احتفالات هولي في ولاية ماهاراشترا#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/CuEAHTGcnv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 14, 2025

ورغم الانتقادات الشديدة التي وجهها زعماء المعارضة والنشطاء إلى تشودري، مسؤول الشرطة بسبب تحيزه الواضح ضد المجتمع المسلم، فقد دافع رئيس وزراء أوتار براديش، يوغي أديتياناث، عنه، ووصف تصريحات تشودري بأنها “الحقيقة”.

وفي بيان صدر الخميس، انتقد حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض تصريحات أديتياناث وتشودري، ووصف تصريحاتهما بأنها “تفكير تافه”.

وقال باوان خيرا، رئيس قسم العلاقات العامة في حزب المؤتمر: “من غير المقبول أن يدعم رئيس وزراء منتخب تفكيرًا متطرفًا صادرًا عن ضابط شرطة. أولئك الذين يروجون للفتنة الطائفية باسم هولي وصلاة الجمعة لا يعرفون على الأرجح أنه في الـ 25 عامًا الماضية، تزامن مهرجان هولي مع يوم الجمعة 6 مرات، وجرى الاحتفال بهما بسلام، لكن هذا النوع من التفكير المتطرف يُلاحظ لأول مرة”.

“لا تؤمن بالمساواة”

وقال المحامي والناشط السياسي شرف الدين أحمد إن حكومة حزب بهاراتيا جاناتا اتخذت هذا الموقف المعادي لصلاة الجمعة لأنها لا تؤمن بالمساواة في الحقوق مع المسلمين.

وأضاف أحمد للجزيرة مباشر: “الغرض الرئيسي من ذلك هو تنفيذ نظرية غولوالكار، التي تنص على أن المسلمين ليسوا مواطنين متساوين في هذا البلد”.

وكان إم إس غولوالكار الزعيم الثاني لمنظمة “راشتريا سوايام سيفاك سانغ” الهندوسية، ويُعتبر من أكثر الشخصيات نفوذًا وتأثيرًا في المنظمة.

وتابع أحمد: “وفقًا لنظرية غولوالكار، هناك 3 طوائف، هي: المسلمون، والمسيحيون، والتقدميون، وهذه الطوائف الثلاث تعتبر أعداء داخليين. لذلك، لا يمكن أن يكونوا مواطنين متساوين في هذا البلد”.

مواطنون من الدرجة الثانية

واعتبر أحمد أن “هناك محاولات مستمرة لتحويل المسلمين إلى مواطنين من الدرجة الثانية. هذه النظرية تنعكس في سياساتهم من وقت لآخر. تشودري ورئيس الوزراء هما نتاج لهذا الفكر”.

وأشار أحمد إلى أن هؤلاء الأشخاص لا يتحركون بدافع سياسي، بل هدفهم الوحيد هو خلق الانقسام، والانخراط في العنف، ونشر الكراهية.

وقال أحمد متحدثًا عن القضايا الجنائية المرفوعة ضد أديتياناث: “هناك العديد من القضايا الجنائية المرفوعة ضد أديتياناث، وبعضها سحبتها حكومته، رغم أنه لم تصدر أي محكمة، سواء المحكمة العليا أو محكمة العدل العليا، أمرًا ضد سحب هذه القضايا رغم تقديم التماسات للطعن في هذه الخطوة”.

وأضاف أحمد: “يريدون خلق الانقسام وتخويف المسلمين. يريدون أن يستسلم المسلمون لهم. إنهم يريدون إرسال رسالة مفادها أنكم الآن مواطنون من الدرجة الثانية”.

وشهدت ولاية ماهاراشترا غربي الهند اعتداء حشود تضم متطرفين هندوس على أحد المساجد في بلدة راجابور خلال الاحتفال بمهرجان هولي، ما تسبب في توتر طائفي في البلدة.

وأثارت هذه الدعوات والحوادث تخوفات لدى المسلمين من وقوع المزيد من الاعتداءات عليهم خلال الاحتفالات بمهرجان هولي، ما دفع كثيرين إلى البقاء في منازلهم، بينما تحدث مسلمون عن حملة اعتقالات ضدهم خلال الاحتفالات.

وتأتي هذه التوترات وسط مناخ عام من السياسات المعادية للمسلمين في الهند، منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا اليميني المتطرف إلى الحكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي عام 2014.