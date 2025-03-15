وسط ملاحقات وتهديدات مستمرة.. جامعة كولومبيا تلغي جلسة تفاوض مع الطلبة لمناقشة مطالبهم

ألغت جامعة كولومبيا الأمريكية جلسة التفاوض مع اتحاد طلبة الدراسات العليا قبل ساعتين من موعدها المقرر يوم الجمعة.

وأوضح اتحاد طلبة الدراسات العليا بالجامعة أن مطالبهم تتركز في 4 نقاط.

وتمثلت هذه المطالب في إعلان جامعة كولومبيا حرمًا جامعيًّا آمنًا بحيث يتم حماية جميع الطلبة من خطر الترحيل أو الاحتجاز، ووقف مراقبة الطلبة وعدم السماح باستخدام أي مراقبة سابقة من قِبل الوكالات الفيدرالية التي تستهدف غير المواطنين حاليًّا.

وطالبوا بدعم الطلبة غير الأمريكيين من خلال تقديم التوعية بحقوق غير المواطنين، وتوفير الموارد المالية، والمرونة الأكاديمية، والدعم القانوني للطلبة، والمزيد من المساعدات.

كما طالبوا بالدفاع عن الطلبة غير الأمريكيين من خلال “اتخاذ إجراءات لمقاومة استهدافهم من قِبل إدارة ترامب أو أي جهات خبيثة أخرى”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ترحيل إحدى طالبات جامعة كولومبيا واعتقال طالبة فلسطينية بدعوى مشاركتهما في أنشطة “تدعم حماس“.

وأمس الخميس، أعلنت جامعة كولومبيا طرد عدد من الطلبة وتعليق دراسة آخرين لسنوات عدة، إضافة إلى إلغاء مؤقت لشهادات بعض الخريجين، بسبب مشاركتهم في السيطرة على مبنى (هاميلتون هول) خلال الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في ربيع 2024.

وأوضحت الجامعة في بيان، أمس الخميس، أن “هذه العقوبات صدرت عن المجلس القضائي للجامعة بعد مراجعة مدى خطورة سلوك الطلبة وسجلاتهم التأديبية السابقة”، مؤكدة أن هذه الإجراءات “جاءت وفق القوانين الداخلية التي تشمل التحقيقات والجلسات التأديبية”.

وفي أواخر إبريل/نيسان الماضي، اقتحم متظاهرون مؤيدون لفلسطين قاعة (هاميلتون) في جامعة كولومبيا بعد رفضهم أوامر التفريق، وأقاموا حواجز خارج المبنى. وبعد ساعات، نفّذت شرطة نيويورك عملية مداهمة اعتقلت خلالها العشرات من المحتجين.