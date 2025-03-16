أعاصير قوية في الولايات المتحدة تسفر عن قتلى وجرحى (فيديو)

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل وإصابة العشرات في ولايات عدة جراء أعاصير ضربت منطقة الغرب الأوسط وجنوب شرق الولايات المتحدة.

وقالت الشرطة الأمريكية إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولايتَي أركنسو وميزوري.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن السلطات في تكساس أن 4 اشخاص قُتلوا في حوادث سير على صلة بعواصف من الغبار وحرائق تسببت في سوء الرؤية على الطرق.

ونقلت وكالة رويترز عن ديفيد روث، خبير الأرصاد في مركز التنبؤ بالطقس التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، أن تقارير وردت عن وقوع 26 إعصارا، مضيفا أن الضغط الجوي المنخفض دفع العواصف الرعدية عبر أجزاء من ولايات أركنسو وإيلينوي ومسيسبي وميزوري.

وتوقع روث حدوث مزيد من الأعاصير في ألاباما ومسيسبي، في حين توقعت مصادر أخرى هبوب مزيد من العواصف وخصوصا في لويزيانا وتينيسي.

وأعلن مايك كيهو، حاكم ولاية ميزوري، حالة الطوارئ في الولاية.