إيران تعلق على الضربات الأمريكية في اليمن.. والحرس الثوري: واشنطن لم تتعلم الدرس

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن، وعدَّتها انتهاكًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، في بيان، إن العدوان الأمريكي البريطاني على الشعب اليمني “متسق مع استمرار دعم البلدين لإبادة الشعب الفلسطيني”.

وطالب الوزير بـ”إيقاف دعم الإبادة الجماعية والإرهاب الإسرائيلي وإيقاف قتل الشعب اليمني”، لافتًا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن سلّمت 23 مليار دولار لإسرائيل، التي بدورها قتلت أكثر من 60 ألف فلسطيني، حسب البيان.

وأكد الوزير مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن في مواجهة الانتهاكات والتهديدات للسلم والأمن الدوليَّين، كما أكد أن حكومة الولايات المتحدة ليس لديها سلطة أو شأن في السياسة الخارجية الإيرانية.

“لم تتعلم الدرس”

من جانبه، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن جماعة الحوثي في اليمن تتخذ قراراتها الاستراتيجية والعملياتية بنفسها.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية “نشهد الفوضى والاضطرابات في دول المنطقة، وأمننا مرهون بتضحيات قواتنا المسلحة”.

وتابع “لا يوجد بلد مهدَّد ويقع في مركز الأخطار مثل إيران، ورغم ذلك فلا بلد آمن مثله”. وأكمل “لن نبدأ الحروب لكن إذا هددتنا أي جهة فسيكون ردنا حاسمًا ومصيريًّا”.

وحذر سلامي الولايات المتحدة، قائلًا إنها “لم تتعلم الدرس التاريخي بأن الحرب لا تُعَد حلًّا لمشكلاتها”.

“سيختفي الحوثيون لحظة اختفاء إيران”

في المقابل، طالب رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان بشن هجمات على إيران.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة (معاريف) الإسرائيلية “التقدم الذي أحرزته إيران خلال الأشهر الأخيرة في المجال النووي يلزمنا بالتحرك ضدها حتى من دون واشنطن”.

وأضاف “سيختفي الحوثيون لحظة اختفاء إيران ونحن بحاجة إلى إعادة جميع المختطفين ثم التركيز على إيران”.

وقال ليبرمان، وهو نائب في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، إنه سيترشح لرئاسة الوزراء، مشيرًا إلى أنه كان “الوحيد الذي حذر مما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023″، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة في غزة على مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية ردًّا على تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.

ضربات أمريكية على اليمن

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، شن ضربات عسكرية على جماعة الحوثي في اليمن، أسفرت عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 101 حتى الآن.

وهذه أول غارات أمريكية بريطانية على اليمن منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بغزة في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

ووجَّه ترامب تحذيرًا شديد اللهجة للحوثيين، قائلًا “انتهى وقتكم، ويجب أن تتوقف هجماتكم فورًا. إن لم تفعلوا فستشهدون جحيمًا لم تروا مثله من قبل”، في إشارة إلى استهداف الجماعة للسفن الإسرائيلية قبالة سواحل اليمن دعمًا للشعب الفلسطيني ومقاومته.