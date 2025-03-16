ترامب يشرف على الضربات الأمريكية في اليمن (شاهد)

قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب أشرف شخصيًّا على الضربات الجوية الأمريكية على اليمن.

ونشر البيت الأبيض صورًا لترامب وعدد من مساعديه خلال متابعته سير العملية، في حين علّق البيت الأبيض عليها بالقول “القائد الأعلى”.

وكان ترامب قد أعلن أنه أمر بشن عملية عسكرية “حاسمة” ضد الحوثيين. ومنذ أمس السبت، تشن الولايات المتحدة ضربات عسكرية واسعة النطاق على اليمن، ردًّا على استئناف جماعة الحوثي هجمات على ممرات الشحن في البحر الأحمر، أسفرت عن مقتل 31 على الأقل وإصابة 101 معظمهم أطفال ونساء.

وقال البيت الأبيض إن العمليات العسكرية ضد الحوثيين تهدف إلى حماية السفن الأمريكية في البحر الأحمر، واستعادة حرية الملاحة الدولية، وردع التهديدات المعادية للمصالح الأمريكية.

وأشار البيان إلى أنه لم تبحر أي سفينة تجارية أمريكية عبر قناة السويس أو البحر الأحمر أو خليج عدن بأمان منذ أكثر من عام.

CENTCOM operations against Iran-backed Houthis continue… pic.twitter.com/DYvc3gREN8 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2025

أكثر من 300 هجوم

وأكد البيان أن هجمات الحوثيين تؤثر سلبًا في التجارة العالمية وأمن الاقتصاد الأمريكي منذ عام 2023.

وذكر البيان أن عدد السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر تراجع من 25 ألفًا سنويًّا إلى 10 آلاف فقط بسبب هذه الهجمات، وفقًا لتقرير لوكالة استخبارات الدفاع عام 2024.

وأدى تحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا إلى زيادة مدة الرحلات بـ10 أيام إضافية وكلفة وقود تقارب مليون دولار لكل رحلة، وارتفاع التضخم العالمي للسلع الاستهلاكية بنحو 0.7% عام 2024، حسب البيان.

وشن الحوثيون 174 هجومًا على السفن الحربية الأمريكية و145 هجومًا على السفن التجارية منذ 2023.

دعمًا لغزة

وتهدف جماعة الحوثي إلى فك الحصار عن قطاع غزة، بعد أن أمهلت إسرائيل في 7 مارس/آذار الجاري 4 أيام للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وبعد انتهاء المهلة، أعلنت الجماعة استئناف حظر حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن.

وبدأت جماعة الحوثي، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، استهداف سفن الشحن الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحر الأحمر دعمًا لغزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع.